جلبک ها چگونه با گرم شدن زمین مقابله می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی وفایی زاده تهیه کننده برنامه تلویزیونی «هوای تازه» با توجه به رویکرد این برنامه که بررسی موضوعات زیست محیطی است، عنوان کرد: ترسیب کربن به روند ذخیره کربن موجود در هوا در خاک و گیاهان اطلاق می شود؛ روندی که با ذخیره کربن از هوا سبب می‌شود از میزان کربن که گازی گلخانه‌ای به شمار می رود کاسته شده و به بهبود کیفیت هوا بینجامد.

وی افزود: ترسیب کربن به معنای رسوب دادن و تخلیه کربن موجود در جو است به این صورت که به جذب دی ‌اکسید کربن اضافی جو توسط اندام‌های هوایی و زیرزمینی گیاهان، بقایای گیاهی و جلبک‌ها برای کاهش آثار سوء پدیده گرم شدن زمین گفته می شود.

تهیه کننده برنامه «هوای تازه» با بیان اینکه در برنامه این هفته به همین مساله اشاره می شود، گفت: میزان ترسیب کربن در کشورمان و نیز راهکارهایی که برای کاهش گازهای گلخانه ای مورد استفاده قرار می گیرند از جمله بخش های این برنامه خواهند بود.

وی در پایان گفت: «هوای تازه» دوشنبه ساعت ۲۱ و تکرار آن ساعت های ۸:۳۰ و ۱۳:۳۰ روز بعد از شبکه افق پخش می شود.