سمانه نگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با نفوذ سامانه بارشی در حال حاضر آسمان اکثر مناطق گیلان ابری و در برخی مناطق همانند لاهیجان، رشت و کیاشهر بارش باران گزارش شده است.

نگاه با اشاره به تداوم فعالیت این سامانه بارشی برای امروز و فردا در استان گیلان، افزود: برای ساعات غروب و شب امروز و همچنین فردا با تقویت ناپایداری، بارش‌ها با شدت بیشتری در مناطق مختلف استان رخ دهد.

کارشناس هواشناسی گیلان در ادامه به کاهش ۴ تا ۶ درجه‌ای دمای هوای استان در این مدت اشاره کرد و گفت: وقوع رعد و برق و بالا آمدن آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها نیز دور از انتظار نیست.

وی ضمن هشدار به شهروندان برای عدم استقرار در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، تصریح کرد: آبگرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید افقی از پدیده‌های دیگر پیش بینی شده برای امروز و فردا در استان گیلان است.

نگاه با بیان اینکه سامانه بارشی تا صبح روز چهارشنبه در استان گیلان فعال است، افزود: از شدت بارش‌ها از عصر فردا (سه شنبه) و صبح چهارشنبه کاسته وبه تدریچ از منطقه خارج می شود.

وی گفت: دریای خزر نیز برای امروز و فردا مواج و طوفانی و برای انجام فعالیت‌های مرتبط نامناسب است.