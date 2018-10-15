نمایشگاه کتاب گلستان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه نمایشگاه کتاب گلستان که از تاریخ ۱۸ مهر ماه با حضور مسئولان کشوری و استانی افتتاح شده بود، به کار خود پایان داد.

در این نمایشگاه ۸۰۰ میلیون تومان بن کتاب فروخته شد و سه میلیارد تومان کتاب به فروش رفت.

لازم به ذکر است که از این نمایشگاه ۱۰۰ هزار نفر بازدید کردند.

در آخرین ساعت برگزاری نمایشگاه نماینده ولی فقیه در استان گلستان از نمایشگاه دیدن کرد.

این نمایشگاه در مساحت بیش از ۶ هزار متر مربع با حضور ۴۶۶ ناشر در ۲۵۹ غرفه در محل نمایشگاه بین المللی گرگان برپا شده بود.