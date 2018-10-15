سومین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ سومین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور غروب امروز دوشنبه 23 مهرماه به ریاست رحمانی فضلی وزیر کشور و با حضور اعضای ستاد، در محل وزارت کشور برگزار شد.

در این جلسه ستاد، ضمن مرور روند انعکاس رسانه ای رویدادهای اقتصادی کشور در هفته اخیر و تصمیم گیری لازم، نمایندگان چندین دستگاه عضو ستاد از جمله؛ صداو سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت به ارائه گزارش از اقدامات خود در اجرای مصوبات قبلی ستاد پرداختند.

در سومین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، همچنین وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و نماینده استانداران، گزارش ها، پیشنهادات و نقطه نظرات موجود در ارتباط با مباحث دستور کار را ارائه کردند.

در این جلسه، همچنین، ضمن تأکید بر رویکردهای اقناع سازی در مواجهه با بخش های مختلف مؤثر بر افکار عمومی، کلیات تشکیل کمیته حقوقی ستاد، برای ساماندهی روند تشخیص موارد مغایر با سیاست های مصوب، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت و همچنین ساز و کار ارتباطی اعضای ستاد ارائه و مورد بحث و جمع بندی واقع شد.

وزیر کشور در این نشست همچنین ضمن تأکید بر نقش محوری کارگروه های ستاد، بر شروع بکار این کارگروه ها، تا جلسه بعدی ستاد تأکید کرد.

در پایان نشست، وزیر کشور در جمع خبرنگاران، جلسه سوم ستاد را تشریح کرد که خبر آن در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور منتشر می شود.

گفتنی است در پی تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی با فرمان مقام معظم رهبری، بر اساس مصوبات این شورا، ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور تأسیس و وزیر کشور با حکم رئیس جمهور و

رئیس شورای عالی به عنوان رئیس این ستاد انتخاب شد. نخستین جلسه ستاد یازدهم مهرماه برگزار و اعلام شد که جلسات این ستاد به طور هفتگی دنبال می شود.