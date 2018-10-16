خدمت رسانی در روستاها و مناطق صعب العبور نیاز به عزم جهادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر صبح سه شنبه در بازدید از روستاهای صعب العبور منطقه جانوری در ۷۰ کیلومتری شهر لیردف و ۱۸۰ کیلومتری شهر جاسک در آخرین نقطه مرزی کوهستانی استان هرمزگان با استان سیستان و بلوچستان با تشکیل جلسه شورای اداری در مسجد این روستا در میان مردم گفت: امروز توفیقی حاصل شد تا در جمع مردم این منطقه حاضر باشیم تا علاوه بر بازدید، از مشکلات این منطقه آگاه باشیم و برای حل آنها در همین نقطه تصمیماتی گرفته شود.

رادمهر بیان داشت: در این مدت زمانی که در این شهرستان مسئولیت دارم، تقربیا از ۷۰ روستا به صورت میدانی بازدید و مشکلات مردمی رصد کرده ام و محرومیت های شهرستان را بخوبی درک می کنم و خواستم تا برای دیدار مردم شهر و بخش، به ویژه مردم صبور روستاهایی کوهستانی و مرزداران غیور جانوری و روستاهای توابع از نزدیک ملاقات کنم.

فرماندار جاسک عنوان کرد: ما به عنوان مدیران این نظام و مدیران دستگاههای اجرایی خدمتگذاران این مردم و انقلاب هستیم و وقتی از نزدیک رنج مردم را لمس می کنیم، احساس مسئولیتمان بیشتر می شود تا در بازدید از روستاهای محروم و صعب العبور و کوهستانی برای حل مشکلات و محرومیت ها اقداماتی انجام شود.

رئیس شورای اداری جاسک گفت: همانطور که همه میدانیم اساسی ترین مشکل مردم کم آبی و بی آبی است که با وجود چشمه های فراوان اطراف روستا به سمت احیاء کردن آنها پیش رفت تا بتوانیم با لوله کشی و گذاشتن مخزن و یا آبرسانی سیار مشکل مردم را برطرف کرد.

رادمهر تصریح کرد: در حوزه بهداشت واقعا مردم روستاهای این منطقه در فقر هستند و باید برای حل مشکلات، همه با هم در حوزه آب، راه، بهداشت و آموزش در تلاش باشیم تا با کمک یکدیگر این مشکلات را از چهره مردم دور کنیم.

فرماندار جاسک بابیان اینکه اگر ما سالی دو کیلومتر راه درست می کردیم وضع راه دسترسی جانوری الان این نبود عنوان کرد: در حوزه بهداشت اگر سالی یک خانه بهداشت احداث می کردیم جانوری با داشتن چند روستای اطراف بدون خانه بهداشت نبود در صورتی که در دولت تدبیر و امید در حوزه بهداشت و سلامت بسیار کار شده که می توان گفت انقلابی در این حوزه صورت گرفته که بی نظیر بوده اما در حوزه شرق استان و شرق جاسک توجه کمتری شده است، امیدواریم با مدیریت انقلابی و جهادی وضعیت بهداشتی مردم بهتر از این باشد.

وی بیان داشت: در بحث راه های روستایی، اعتبارات بسیارخوبی از محل درآمدهای نفت و گاز اختصاص می دهند که سهم شهرستان جاسک با داشتن ۳۰۰ کیلومتر مرز، باید اعتبارات بیشتری تخصیص پیداکند تا مردم این روستاها به خاطر نبود راه مناسب به شهر لیردف و شهر جاسک در رنج نباشند.

فرماندار جاسک در ادامه خطاب به مدیران در جمع مردم گفت: در این روستاها سه مشکل اصلی در حوزه آب و راه و بهداشت وجود دارد که باید به کمک یکدیگر هر چه سریعتر حل کنیم.

رادمهر بیان داشت: مردم دیگر روستاها وشهرها توقعات بیشتر و یادرخواست اینترنت پر سرعت دارند درصورتی که در این روستاها ما هنوز مشکلات اولیه داریم و امیداوریم با پیگیری مدیران از طریق ادارات کل و رصد مشکلات حوزه کاری هر دستگاه با انعکاس آن به مسئولان مافوق همچنین ارسال به بخشداری و فرمانداری تلاش کنند تا اینگونه مسائل مرتفع شود.

رئیس شورای اداری عنوان کرد: مردم ولی نعمتان ما هستند و خدمت بی منت به مردم وظیفه همه مدیران دستگاههای اجرایی است، این مردمی که در مناطق صعب العبور با شرایط سخت زندگی می کنند همه مرزداران سرزمین ایران اسلامی هستند و رفع محرومیت از چهره این روستاها اولویت همه دستگاههای خدمات رسان است.

وی با اشاره به جلسه هفته گذشته در مرکز شهر و بخش لیردف گفت: در حوزه مخابرات هم مشکلاتی وجود داشت به خاطر همین در هفته گذشته با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران کل مربوطه در این خصوص جلسه ای برگزار و این مشکلات کم کم با سعه صدر و تدبیر مرتفع می شود.