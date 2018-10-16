به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته نامه صبح صادق، سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ششمین نشست مسئولان سیاسی رده‌های نیروهای مسلح مستقر در استان‌های تهران و البرز که به میزبانی نیروی هوافضای سپاه برگزار شد، با اشاره به اینکه سه رکن اساسی اداره کشور، ‌رهبری، ‌ مردم و مسئولان هستند، اظهار داشت: دو رکن اولیه، یعنی رهبری و مردم تغییر نکرده‌اند، در تمامی فراز و نشیب‌ها و به وقتش فداکاری می‌کنند، ‌ همه آحاد مردم مدافع حرم می‌شوند و شهیدانی تقدیم اسلام می‌کنند.

وی تأکید کرد: امروز بخشی از مشکلات مردم و معضلات کشور به مسئولانی برمی‌گردد که ضعیف عمل می‌کنند و به صورت دقیق تدابیر رهبر معظم انقلاب را اجرا و به عمق مطالب ایشان توجه نمی‌کنند.

سردار حاجی‌زاده گفت: عموم مردم مجموعه نظام را یکپارچه می‌بینند؛ لذا در بخش‌هایی از جامعه مانند دانشگاه‌ها ایجاد سؤال و شبهه می‌کنند که حاکمیت دینی توانایی اداره جامعه را ندارد. یکی از وظایف مسئولان سیاسی، ‌ حضور در بین اقشار مختلف مردم و بصیرت‌افزایی و رفع شبهات از موضع صحیح و پاسخ به پرسش‌های آنان به صورت هنرمندانه است.

اولویت؛ دقت اصابت

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ذکر خاطره‌ای، اظهار داشت:‌ من بعد از هفت فرمانده، اولین فرماندهی بودم که از درون مجموعه نیرو در مهر ماه سال ۱۳۸۸ برای فرماندهی نیروی هوافضای سپاه انتخاب شدم، ۲۵ سال سابقه فعالیت در بخش موشکی داشتم و دارای تجارب فراوانی در این زمینه بودم؛ لذا برای اولین ملاقات و دیدار کاری در مسئولیت فرمانده نیرو، ۱۶ آذر همان سال خدمت رهبر معظم انقلاب رسیدم و پس از ارائه برنامه‌های نیرو که خیلی روی آن کار کرده بودیم، ‌ایشان فرمودند؛ ‌این مسائل که گفتی خوب است، ولی اولویت من دقت در موشک‌هاست.

سردار حاجی‌زاده ادامه داد: آن موقع ما روی برد کار می‌کردیم و موشک‌های ما ضریب خطای اصابت داشت. رهبر معظم انقلاب که این موضوع را فرمودند، ما در مجموعه نیرو سه ماه تلاش کردیم و نتیجه مطلوب حاصل شد و بعدها به کمترین ضریب خطای ممکن رسیدیم.

وی تأکید کرد: دنیا شاهد است که جمهوری اسلامی ایران در حوزه موشکی در منطقه اول و در دنیا هفتم یا هشتم است و کره‌ای‌ها (کره شمالی) از ما عقب‌تر هستند. ما در بحث پهپادها در تراز ۱۵ کشور اول جهان قرار داریم و از روسیه و چین جلوتریم. در حوزه پدافند هوایی توانمندی خوبی داریم و تجهیزاتی داریم که از روسیه، فرانسه، چین و انگلیس جلوتر است.

نقطه‌زن از ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلومتر

سردار حاجی‌زاده در همین زمینه اشاره کرد: رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۶ به فرمانده وقت نیرو فرموده بودند؛ «من نمی‌دانم با موشک بالستیک زمین به زمین می‌شود کشتی را زد یا نه؟ و اگر بتوانید این کار را بکنید، ‌کار بزرگی است.» ما برای تبعیت از ایشان، بچه‌ها را فعال کردیم و امروز موفق شده‌ایم موشک ساحل به دریای بالستیک و نه کروز را که خود یک فناوری پیچیده دارد، تولید کنیم و از فاصله ۷۰۰ کیلومتری ناو و کشتی را مورد هدف قرار دهیم.

وی افزود: امروز موشک‌های تولیدی ما از ۲۰۰ کیلومتر تا ۲۰۰۰ کیلومتر همه نقطه‌زن هستند و موشک‌های تولیدی گذشته هم همه در حال تبدیل شدن به نقطه‌زن هستند.

مسجد و روستا آسیبی ندید!

وی به چند نمونه از عملیات‌های موشکی این نیرو بر روی مواضع دشمن هم اشاره کرد و گفت: در جنوب شرق کشور عوامل ضد انقلاب ۱۴ نفر از نیروهای سپاه را به شهادت رسانده بودند و نیروی زمینی سپاه محل اختفای سرکرده این گروهک را رصد کرده بود که دو خانه در فاصله ۷۰ کیلومتری از مرز ایران در یک روستا و کنار مسجد واقع شده بود. موشک‌های ما برای برد ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلومتری ساخته شده بود؛ لذا بر اساس تعهدی که داده بودیم، برد موشک را تنظیم و فقط آن دو خانه را منهدم و نفرات آنجا را به درک واصل کردیم و هیچ خسارتی به روستا و مسجد آن وارد نشد.

فقط داعشی‌ها را می‌زنیم

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در ادامه افزود: پس از جنایت داعشی‌ها در تهران و حمله به حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) و مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان، ‌آمادگی خود را برای گرفتن انتقام خون شهدا از مزدوران وهابی اعلام کردیم، شرایط مهیا شد، سردار جعفری گفتند رهبر معظم انقلاب نگران صدمه به مردم دیرالزور سوریه هستند، ‌ ما به ایشان اطمینان دادیم که فقط محل تجمع داعشی‌ها را می‌زنیم.

وی گفت: این عملیات دقیق اجرا شد و هواپیماهای بدون سرنشین ما از سمت حماء در سوریه رفتند بالای هدف در دیرالزور و ما تصاویر اصابت موشک‌ها را به صورت آنلاین در کرمانشاه مشاهده می‌کردیم که بخشی از این فیلم‌ها را همه دیدند و هواپیماهای ما همه سالم، ‌ چند صد کیلومتر آن طرف‌تر نشستند.

سردار حاجی‌زاده ادامه داد: نیروهای ضد انقلاب در شمال غرب کشور تعدادی از برادران سپاه را به شهادت رسانده و موجب سلب امنیت آن منطقه شده بودند. نیروی زمینی سپاه مجوز حمله به جلسه سران کردهای معاند در خاک عراق را گرفته بود. در زمان اجرای عملیات یک فروند هواپیمای بدون سرنشین از اهواز و یک فروند از کاشان بلند شد و ساعت یک صبح در منطقه پیرانشهر بود و آنها را فرستادیم در اربیل عراق بالای سر هدف در عمق ۷۰ کیلومتری، ما با پهپادها، ‌تردد آنها را زیر نظر داشتیم، ‌ هنوز دو سه نفر به جلسه نرسیده بودند و در زمان مقتضی، با چند فروند موشک زمین به زمین اجرای آتش کردیم و همه آنهایی که آنجا بودند من‌جمله رابط کشور عربستان، ‌ همه از بین رفتند، یا به نحوی زخمی شدند که دیگر سالم نیستند و ساعت سه بعدازظهر هواپیماها به کرمانشاه برگشتند.

داعش را در سوریه کوبیدیم

وی در ادامه گفت: در جریان جنگ سوریه یک روز به سردار حاج‌قاسم‌ سلیمانی گفتم چرا از موشک علیه داعش استفاده نمی‌کنید و ایشان گفت، ‌ برد موشک‌های شما زیاد است و به درد ما نمی‌خورد، ‌ما موشک با برد ۱۰ کیلومتر لازم داریم، ‌ پس از شش ماه کار و تلاش و با همکاری وزارت دفاع، موشک با برد ۲۳ کیلومتر ساختیم و در دو سال آخر نبرد در سوریه از اینها استفاده می‌کردیم.

۷۰۰ عملیات رزمی پهپادی علیه داعش

سردار حاجی‌زاده درباره عملیات پهپادهای این نیرو در سوریه نیز گفت: پهپادهای بمب‌افکن ما با استفاده از بمب‌های هوشمند، ۷۰۰ عملیات رزمی علیه داعش در صحنه نبرد سوریه داشته و در انهدام تانک‌ها، ‌نفربرها، ‌ماشین‌های انتحاری و سنگرهای توپ ۲۳ میلی‌متری از آنها بهره‌برداری شد؛ چرا که اینها اهدافی بود که داعشی‌ها حساب ویژه‌ای روی آنها باز کرده بودند و توانستیم توازن صحنه نبرد را واقعاً به نفع جبهه مقاومت تغییر دهیم.»

آمریکایی‌ها جرات ندارند

سردار حاجی‌زاده با اشاره به چند نشست و ملاقات با سران نظامی کشورهای روسیه و عراق، هم اظهار داشت: چند سال پیش فرمانده نیروی هوایی روسیه میهمان ما بود و فیلمی از ناو آمریکا به او نشان دادیم که با پهپاد ما گرفته شده بود. او پرسید مگر شما چند فروند جنگنده دارید، نمی‌ترسید؟ آمریکایی‌ها می‌دانند بالای سرشان هستید، این مدل از هواپیمای شما پناهکار نیست. ‌ گفتم بله ما عمد داشتیم که بدانند بالای سرشان هستیم، ‌گفت پس چرا نمی‌زنند. گفتم جرات ندارند؛ زیرا آنها در منطقه ما هستند و ما هم آنها را می‌زنیم. به او گفتم ژنرال، ‌ همین کار را شما با جنگنده‌های خودتان بکنید و بروید بالای سر ناو آمریکایی، گفت نمی‌زنند؟ گفتم تعهد می‌دهم که نمی‌زنند. یکی دو بار این کار را انجام دادند که رسانه‌ای هم شد.

سردار حاجی‌زاده در ادامه خاطره دیگری را نیز تعریف کرد: فرمانده پدافند هوایی عراق که در زمان جنگ ایران و عراق هم در پدافند هوایی عراق بود و یک فروند جنگنده ما را در آن دوران زده بود، ‌بنا بر دستور نخست‌وزیر عراق ابتدا سفری به اکراه به ایران داشت و در جریان بازدید از دستاوردهای دفاعی ما در حوزه پدافند، پرسید اینها کجایی هستند؟ گفتم ایرانی، رفت دریچه را باز کرد و گفت: ‌اجزای آن را از کجا خریده‌اید، ‌گفتم تولید ایران است. یک هفته طول کشید تا باور کنند و بعد پیغام داد به شما تبریک می‌گویم؛ چرا که سیستم شما از روس‌ها بهتر است. سپس مشتاق سفرها و مذاکرات بیشتر با ما شد.

روس‌ها تعجب کردند و اس۳۰۰ را دادند

وی با بیان اینکه همین اتفاق با فرمانده پدافند هوایی روسیه افتاد، افزود: متعاقب آن دیدار بود که روس‌ها احساس کردند باید سامانه پدافندی اس ۳۰۰ را به ما بدهند، ‌ اگرچه سامانه پدافند هوایی خودمان بهتر از آنهاست.

سردار حاجی‌زاده ادامه داد: این را با تأکید بسیار زیاد می‌گویم که بدانید فناوری و شیوه ساخت سامانه‌های پدافند هوایی صد درصد پیچیده‌تر از ساخت موشک است.

از گرجستان تا رژه ۳۱ شهریور امسال

فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: رهبر معظم انقلاب در ۱۳۸۶ به مقامات وقت وزارت دفاع که قصد خرید سامانه‌های پدافندی خارجی از گرجستان را داشتند، فرمودند؛ بخرید ولی توقع من این است که داخلی باشد و اکنون در رژه نیروهای مسلح سال جاری دیدید که سامانه‌های پدافندی سوم خرداد و رعد به صورت بومی و صد درصد تولید داخلی به همت این نیرو ساخته شده است که در معرض دید عموم قرار گرفت.

وی یادآور شد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز در بحث بومی‌سازی و تولید انبوه انواع موشک‌ها، ‌ انواع رادارها و جنگ الکترونیک، مداومت پروازی، سامانه‌های دقیق و مجهز پدافند هوایی، توانسته‌اند کارهای نشدنی را شدنی کنند و اینها در پرتو تبعیت از ولایت و توجه به رهنمودهای ایشان و تلاش و مجاهدت شبانه‌روزی و توکل به خداوند متعال میسر شد.

سردار حاجی‌زاده در پایان تأکید کرد: ما معتقدیم کشوری که توانایی ساخت تجهیزات پیچیده‌ موشک را دارد و به مبانی علمی و فناوری آن دست یافته است، قطعاً در حوزه‌های غیر نظامی مانند نفت، ‌ پتروشیمی، ‌ خودرو و غیره که این پیچیدگی را ندارد و مشکل از نبود فناوری و متخصص نیست، می‌تواند با تقویت ولایتمداری و حل مشکل تنبلی و نبود باور در این حوزه‌ها نیز پیشرفت کند.