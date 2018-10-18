  1. هنر
  2. سینمای جهان
۲۶ مهر ۱۳۹۷، ۹:۳۷

به علت مشکل با پیام اثر؛

کارتون‌های ممنوعه دیزنی در خانه ستاره هالیوود/با «سیندرلا» مخالفم

کارتون‌های ممنوعه دیزنی در خانه ستاره هالیوود/با «سیندرلا» مخالفم

کیرا نایتلی فاش کرد که دیدن برخی از کارهای کلاسیک «دیزنی» را در خانه‌اش ممنوع کرده است، چون با پیامی که آن‌ها می‌خواهند به دختر کم سن و سالش در این آثار بدهند مخالف است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، کیرا نایتلی بازیگر ۳۳ ساله فیلم‌هایی همچون «دزدان دریایی کارائیب» در گفتگو با الن دی‌جنرس در برنامه الن‌شو گفت دخترش ادی اجازه ندارد «سیندرلا» را که در سال ۱۹۵۰ منتشر شده است ببیند برای این که شخصیت سیندرلا در انتظار یک مرد ثروتمند است تا او را نجات دهد، او گفت: من حقیقتا این اثر را دوست دارم اما این موضوعی است که واقعا اذیتم می‌کند؛ من با پیامی که می‌خواهد به دخترم بدهد مخالفم.

درباره «پری دریایی کوچولو» که آن هم در خانه ما ممنوع است باید بگویم من عاشق آن هستم، ترانه هایش عالیست ولی این جا نیز می گوید صدایت را برای یک مرد بلند نکن.  مشکل من با «پری دریایی کوچولو» البته کمی فرق دارد این جا چون عاشق آن هستم سخت است و بعضی مواقع آن را نگاه می کنم.

با این حال بازیگر «دزدان دریایی کاراییب» درباره انیمیشن «درجستجوی دوری» که ادامه «در جستجوی نمو» است و یکی از صداپیشگان آن، الن دی‌جنرس مجری این برنامه بود گفت: این انیمیشن در خانه ما بسیار محبوب است. انیمیشن‌های «یخ‌زده» و «موانا» نیز بسیار عالی هستند.

کیرا نایتلی در فیلم پیش روی دیزنی به نام «فندق‌شکن و چهار قلمرو» که قرار است روز ۲ نوامبر اکران شود حضور دارد.

این اثر فانتزی را لاسه هالستروم و جو جانستون به صورت مشترک کارگردانی کرده‌اند.

کد مطلب 4433277

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها