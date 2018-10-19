ملی حفاری اهواز قهرمان نیم فصل لیگ برتر فوتسال بانوان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل نخست رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان، امروز جمعه به پایان رسید.

شرکت ملی حفاری اهواز، شهرداری رشت را یک بر صفر از پیش رو برداشت تا بدون شکست نیم فصل نخست را پشت سر بگذارد و قهرمان نیم فصل شود.

نامی نو اصفهان نیز نزدیک ترین حریف ملی حفاری ۸ بر ۳ هیئت فوتسال خراسان رضوی را شکست داد و با کسب ۲۵ امتیاز و ۸ پیروزی در مکان دوم جدول رده بندی قرار گرفت.

دختران کویر مس کرمان نیز با نتیجه پرگل ۱۱ بر ۱ دریژنو فرخ شهر شکست داد و با کسب ۱۸ امتیاز و ۵ پیروزی در مکان سوم قرار گرفت.

نتایج دیدارهای پایانی نیم فصل نخست رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان:

دختران کویر کرمان ۱۱- دریژنو فرخ شهر۱

مس رفسنجان ۶- استقلال ساری صفر

هیئت فوتسال خراسان رضوی ۳- نامی نو اصفهان ۸

شهرداری رشت صفر- شرکت ملی حفاری اهواز ۱

پالایش نفت آبادان ۱۱- پارس آرا شیراز ۴

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال بانوان در پایان نسم فصل نخست به این ترتیب است:

۱-شرکت ملی حفاری ایران ۳۰ امتیاز

۲-نامینو اصفهان ۲۵ امتیاز

۳- دختران کویر مس کرمان ۱۸ امتیاز

۴- پالایش نفت آبادان ۱۷ امتیاز

۵-مس رفسنجان ۱۵ امتیاز

۶-شهرداری رشد ۱۵ امتیاز

۷-پویندگان صنعت فجر شیراز ۱۳ امتیاز

۸-پارس آرای شیراز ۱۱ امتیاز

۹- هیئت فوتبال خراسان رضوی ۶ امتیاز

۱۰-استقلال ساری ۴ امتیاز

۱۱-دریژنو فرخ شهر ۳ امتیاز