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۲۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۳۵

مسلمان به ترکیب ذوب آهن بازگشت

مسلمان به ترکیب ذوب آهن بازگشت

محسن مسلمان هافبک تیم فوتبال ذوب آهن در ترکیب این تیم برای بازی با سپیدرود قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال سپیدرود و ذوب آهن امروز در هفته نهم لیگ برتر به مصاف هم خواهند رفت.

نکته قابل توجه این مسابقه حضور محسن مسلمان در ترکیب ذوب آهن است. مسلمان که به خاطر اقداماتش مورد خشم کادر فنی و مدیران ذوب آهن قرار گرفته بود، حتی در کمیته انضباطی این باشگاه هم حاضر شده بود.

بعد از آن شرایط برای مسلمان مناسب تر شد و این بازیکن امروز فرصت حضور در ترکیب ذوب آهن را هم پیدا کرده است.

ترکیب ذوب آهن برای بازی با سپیدرود به این شرح است: رشید مظاهری، محمد نژادمهدی،عارف غلامی، محمدرضا حسینی، محسن مسلمان ،حمید بوحمدان، زبیر نیک نفس ،حمید ملکی ،میلاد فخرالدینی، ابوذر صفر زاده ، ماریون سیلوا.

کد مطلب 4434799

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