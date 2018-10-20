به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندی‌وایر، چهارمین دوره جشنواره فیلم «دنیای آسیا» که از روز ۲۴ اکتبر کار خود را آغاز می کند، ۱۴ فیلم مدعی نامزدی جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان از قاره آسیا را به نمایش می گذارد که فیلم ایرانی «بدون تاریخ، بدون امضا» ساخته وحید جلیلوند یکی از آنهاست.

این جشنواره از همه فیلم های انتخاب شده برای بخش بهترین فیلم خارجی زبان از سوی کشورهای آسیایی به اسکار یا گلدن گلوب دعوت کرده است که در جشنواره شرکت کنند که به همین منظور امسال ۱۴ فیلم ارایه شده برای اسکار و ۷ فیلم ارایه شده به گلدن گلوب از سوی کشورهای آسیایی، در جشنواره نمایش داده می شود.

انجمن مطبوعات خارجی هالیوود (انجمنی که مسئولیت برگزاری جوایز سینمایی گلدن گلوب را برعهده دارد) یکی از اسپانسرهای این جشنواره است که از نمایش فیلم های حاضر در جشنواره به عنوان نمایش رسمی برای رای دادن اعضای خود استفاده می کند.

ویویان وو ریاست هیات داوران بخش مسابقه جشنواره امسال را برعهده دارد.

فیلم های بخش مسابقه شامل «سوبیبور» ساخته کنستانتین خابنسکی از روسیه، «کیک» ساخته عاصم عباسی از پاکستان، «پسران بوفالو» ساخته مایک ویلوان از سنگاپور، «نامی» ساخته زازا خالواشی از گرجستان، «شکار اشباح» ساخته رائد انضونی از فلسطین، «سیگنال راک» ساخته چیتو رانو از فیلیپین، «سفر» ساخته محمد الدراجی از عراق، «بدون تاریخ، بدون امضا» ساخته وحید جلیلوند از ایران، «عملیات دریای سرخ» ساخته دانته لام از هنگ کنگ، «ستاره های راک دهکده» ساخته ریما داس از هند، «پانچایا» ساخته شیوما آدیکاری از نپال هستند.

فیلم های «سوختن» ساخته لی چانگ-دونگ از کره جنوبی، «بستری از گل های رز نیست» ساخته مصطفی سرور فاروقی از بنگلادش و «بودای بزرگ+» ساخته هوانگ سین-یائو از تایوان نیز در بخش خارج از مسابقه به نمایش درمی آیند.

فیلم سوختن ساخته لی چانگ-دونگ از کره جنوبی

جشنواره فیلم «دنیای آسیا» از میان طیف گسترده ای از کشورها _بیش از ۵۰ کشور از ترکیه، ژاپن و روسیه تا خاورمیانه_ این فیلم ها را گزینش کرده است تا به منظور نمایش فیلمسازان منطقه در لس آنجلس و تقویت رابطه صنعت سینمای فیلم آسیا و هالیوود آنها را به نمایش بگذارد.

چهارمین دوره جشنواره فیلم «دنیای آسیا» بین روزهای ۲۴ اکتبر تا یکم نوامبر در کالورسیتی کالیفرنیا برگزار می شود.