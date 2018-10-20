به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که مهاجمان استقلال توفیق چندانی در گلزنی برای این تیم ندارند، مدافعان و به ویژه وریا غفوری جور آنها را کشیده تا ضعف گلزنی در این تیم چندان مشهود نباشد.

غفوری که پیش از این نیز دو بار در این فصل برای آبی پوشان موفق به گلزنی شده بود، در دیدار برابر سایپا هم توانست یک گل حساس منجر به پیروزی به ثمر برساند تا به لطف این گل آبی پوشان موفق به کسب امتیازات کامل هفته نهم لیگ برتر شوند.

این سومین گل غفوری در این فصل بود تا به لطف آن، مدافع ملی پوش آبی پوشان تا اینجای کار بهترین گلزن آبی پوشان در این فصل باشد. اما به جز آن، غفوری با این ۳ گل عنوان گلزن ترین مدافع لیگ در فصل جاری را هم به خود اختصاص داده است.

غفوری در پایان هفته نهم به اندازه برخی از مهاجمان نامدار حاضر در لیگ، از جمله علی علیپور، سجاد شهباززاده، ساسان انصاری و عیسی آل کثیر گل زده تا نام او در جدول گلزنان برتر لیگ، در کنار این مهاجمان شناخته شده و گلزن فوتبال ایران قرار بگیرد.