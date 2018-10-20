تماس تلفنی رئیس جمهوری مصر با پادشاه عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، دفتر ریاست جمهوری مصر با صدور بیانیه ای اعلام کرد: عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در تماس تلفنی خود با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در خصوص آخرین تحولات منطقه و جهان رایزنی کرد.

دو طرف در این گفتگوی تلفنی در خصوص راهکارهای تقویت روابط دوجانبه در زمینه های مختلف در کنار تحولات منطقه و جهان و اقدامات مصر و عربستان در قبال آن رایزنی کردند.

رئیس جمهوری مصر و پادشاه عربستان در خصوص هماهنگی میان دو کشور در زمینه تلاشها برای تحقق ثبات در منطقه در راستای منافع ۲ ملت بحث و تبادل نظر کردند.