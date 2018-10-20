  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۲

تماس تلفنی رئیس جمهوری مصر با پادشاه عربستان

تماس تلفنی رئیس جمهوری مصر با پادشاه عربستان

دفتر ریاست جمهوری مصر از تماس تلفنی رئیس جمهوری این کشور با پادشاه عربستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، دفتر ریاست جمهوری مصر با صدور بیانیه ای اعلام کرد: عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در تماس تلفنی خود با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در خصوص آخرین تحولات منطقه و جهان رایزنی کرد.

دو طرف در این گفتگوی تلفنی در خصوص راهکارهای تقویت روابط دوجانبه در زمینه های مختلف در کنار تحولات منطقه و جهان و اقدامات مصر و عربستان در قبال آن رایزنی کردند.

رئیس جمهوری مصر و پادشاه عربستان در خصوص هماهنگی میان دو کشور در زمینه تلاشها برای تحقق ثبات در منطقه در راستای منافع ۲ ملت بحث و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 4435331

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها