به گزارش خبرگزاری مهر، میثم عبدی تهیه کننده برنامه «نقط سرشب» درباره شنبه شب های این برنامه اظهار کرد: «نقطه سرشب» هر شب با تم متفاوت و عوامل برنامه ساز مجزا پخش می شود و شنبه شب ها با محوریت تئاتر از ساعت ۲۲ روی آنتن می رود.

وی ادامه داد: مهمانان این برنامه، هر هفته از میان کارگردانان و بازیگران تئاتر، استادان دانشگاه و مدیران مرتبط با حوزه تئاتر انتخاب می شوند.

عبدی در پایان اظهار کرد: امید طاهری نویسنده و کارگردان و بابک احمدی خبرنگار تئاتر ۲ کارشناسی هستند که در این برنامه حضور دارند و طبق پیش بینی ها قرار شده است تا چند هفته موضوع تئاتر تجاری و تئاتر مستقل و چالش های آن تحلیل و بررسی شود. تاثیر فضای دانشگاهی در تئاتر ایران هم از دیگر محورهای مورد بحث است.

آیتم «قدیمی های تئاتر تهران» و آیتم «بزرگان تئاتر جهان» برای این شب تدارک دیده شده اند و بخشی هم با عنوان «معرفی اجراهای روی صحنه» در نظر گرفته شده است.