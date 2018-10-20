۹میلیاردتومان خسارت به خط انتقال آب یزد/هدر رفت ۸۳هزار مترمکعب آب

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی جوادیان زاده شنبه شب در نشست استاندار یزد با خبرنگاران با محوریت مسئله آب اظهار داشت: در طول هفت ماه گذشته، سه مرتبه تعرض به خط انتقال آب به استان یزد صورت گرفته که مجموعه خسارت‌های این هفت ماه، ۳.۵ میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به اینکه در مجموع نیز ۲۲ تعرض به خط انتقال آب یزد صورت گرفته است، افزود: مجموع خسارات این تخریب ها ۹ میلیار تومان بوده است.

جوادیان زاده عنوان کرد: در هر مرحله از تعرض‌ها و تخریب‌ها، مقادیر زیادی آب نیز هدر رفته است که میزان هدر رفت آب در سه تخریب اخیر در طول هفت ماه گذشته، ۸۳ هزار مترمکعب بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان یزد با بیان اینکه پنج درصد از آب انتقالی به یزد در حوزه صنعت و ۹۵ درصد حوزه شرب مصرف می شود، خاطرنشان کرد: مجموع تخصیص استان یزد ۹۸ میلیون مترمکعب بود که این میزان در سال گذشته به دلیل کم آبی به ۶۵ میلیون مترمکعب رسید اما به دلیل کم آبی بی‌سابقه منبع تامین آب، این میزان در سال جاری ۵۳ میلیون مترمکعب است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح‌هایی در راستای مدیریت منابع آب استان یزد اظهار داشت: طرح تعادل بخشی منابع زیرزمینی توسط جهاد کشاورزی استان آغاز شده ضمن اینکه طرح سازگاری با کم آبی استان‌ها نیز تهیه شده و به زودی تصویب می شود.

جوادیان زاده در مورد آب‌های ژرف و مطالعات انجام شده در این زمینه نیز بیان کرد: مطالعات طرح آب‌های ژرف از دو سال پیش بر اساس تفاهم نامه ای میان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و استانداری یزد آغاز شد و ابتدا قرار بود مطالعات این طرح در استان یزد در اولویت قرار گیرد اما از آنجا که زابل بیشترین منابع آب ژرف را دارد، قرار شد تا مشخص شدن نتیجه مطالعات زابل، صبر کرده و سپس در یزد اقدام کنیم.

وی ادامه داد: با آنچه از مطالعات آب‌های ژرف زابل به دست آمد، یافته‌ها مغایر با تصورات بود زیرا حجم و کیفیت آب، آنگونه که تصور می‌شد نبود.

جوادیان زاده در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: با چاه‌های غیرمجاز در مناطق روستایی به طور جدی برخورد می‌کنیم اما واقعیت این است که امکانات ما محدود و روش‌های شناسایی دشوار است و لازم است در این زمینه مردم مشارکت کنند.