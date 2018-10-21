به گزارش خبرنگار مهر، مرآت امین الرعایا شنبه شب در جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به برخی مشکلات سوادآموزی در استان یزد اظهار داشت: پراکندگی بیسوادان در سطح شهر، جمعآوری آنها در یزد مرکز و برگزاری دورههای سوادآموزی برای آنها را دشوار کرده است.
وی همچنین با بیان اینکه مهاجران ایران و اتباع خارجی، آمار بیسوادی یزد را متغیر کرده است، عنوان کرد: آمار اتباع خارجی در استان یزد بالا است و متاسفانه تعداد زیادی از آنها بیسواد هستند و این امر بر آمار بیسوادی یزد اثر گذاشته است.
امین الرعای بیان کرد: همچنین مهاجرت هموطنان ایرانی از سایر استانها به یزد نیز مشکلاتی در امر آمار بیسوادی ایجاد کرده است به نحوی که برخی مهاجران حتی فاقد مدارک هویتی هستند.
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان یزد با بیان اینکه در حال حاضر در استان یزد پنج مرکز سوادآموزی در استان یزد دایر است، افزود: از شورای آموزش و پرورش استان یزد خواستار تخصیص ۱۰۰ میلیون تومان برای تجهیز و توسعه مراکز یادگیری سوادآموزی استان یزد هستیم.
وی همچنین بیان کرد: از شورای آموزش و پرورش استان یزد تقاضا داریم شرایط دسترسی به اطلاعات بیسوادان استان به منظور شناسایی افراد بیسواد و دسترسی به آنها را در اختیار معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش استان یزد قرار دهد.
امین الرعایا در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: سازمان نهضت سوادآموزی سیاست هایی از جمله توسعه مراکز یادگیری محلی در سطح کشور، انعطاف پذیری در رویهها و روشهای سوادآموزی، تقویت شورای عالی سوادآموزی و شورای پشتیبانی سوادآموزی استانها و تقویت توسعه مشارکت بین بخشی و برون بخشی در استانها را دنبال می کند که خوشبختانه این سیاستها در استان یزد باجدیت در حال پیگیری است.
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