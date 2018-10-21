۱۳۵میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پایدار درخراسان جنوبی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رکنی شنبه شب در کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی هماهنگی بانک های استان بیان کرد: اعتبارات اشتغال پایدار روستایی در مرحله اول ۱۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۳۵ میلیارد و ۶۷۹ میلیون تومان پرداختی داشته ایم، افزود: پیش بینی می شود تا انتهای اجرای پروژه ها ۴۳۷ فرصت شغلی ایجاد شود.

رکنی بیان کرد: ۸۰۱ طرح با اعتباری بالغ بر ۱۶۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان طرح در بانک ها منعقد شده است.

وی اظهار کرد: خراسان جنوبی رتبه چهارم پرداختی های تسهیلات اشتغال روستایی و رتبه ششم انعقاد قرار داد را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی بیان کرد: شهرستان بیرجند ۳۵ میلیارد تومان، طبس ۱۷ میلیارد تومان، بشرویه ۱۶ میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان و نهبندان ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از اعتبارات تسهیلات اشتغال پایدار روستایی را جذب کرده اند.

وی با بیان اینکه امید است بتوانیم با تخصیص مرحله دوم تسهیلات پاسخگوی نیاز طرح های باشیم، گفت: هدف از پرداخت اعتبارات، ایجاد فرصت شغلی جدید است.

رکنی با اشاره به طرح هایی اشتغال زایی بیان کرد: اشتغال زایی هزار و ۵۰۰ نفر از طریق طرح کارورزی پیش بینی شده بود که تاکنون ۳۰۰ واحد پذیرنده اعلام آمادگی کرده اند.