پوتین جواب نتانیاهو را نمی دهد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با وجود آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ۲ هفته قبل درخواست دیدار با وی را ارائه داده هنوز هیچ تاریخی را برای نشست با نتانیاهو مشخص نکرده است.

این رسانه ها همچنین گزارش دادند که نتانیاهو خواهان دیدار با پوتین است اما رئیس جمهوری روسیه هیچ عجله ای برای این دیدار ندارد.

اقدام اخیر جنگنده های رژیم صهیونیستی در تجاوز به حریم هوایی سوریه که باعث ساقط شدن یک فروند هواپیمای روسی شد تیرگی روابط میان تل آویو و مسکو را به دنبال داشته است.