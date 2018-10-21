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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۸:۴۰

پوتین جواب نتانیاهو را نمی دهد!

پوتین جواب نتانیاهو را نمی دهد!

رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که رئیس جمهوری روسیه به درخواست نخست وزیر این رژیم برای دیدار با وی پاسخ نداده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با وجود آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ۲ هفته قبل درخواست دیدار با وی را ارائه داده هنوز هیچ تاریخی را برای نشست با نتانیاهو مشخص نکرده است.

این رسانه ها همچنین گزارش دادند که نتانیاهو خواهان دیدار با پوتین است اما رئیس جمهوری روسیه هیچ عجله ای برای این دیدار ندارد.

اقدام اخیر جنگنده های رژیم صهیونیستی در تجاوز به حریم هوایی سوریه که باعث ساقط شدن یک فروند هواپیمای روسی شد تیرگی روابط میان تل آویو و مسکو را به دنبال داشته است.

کد مطلب 4436223

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    نظرات

    • ایران NL ۱۱:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
      6 1
      پاسخ
      جهان به شخصی همچون پوتین نیاز دارد او ثابت کرد که مدیری بی نظیر است. او پس از بدست گرفتن قدرت در روسیه و سامان دادن به اوضاع کشور در حال حاضر برای بازگرداندن نقش دوباره روسیه درجهان تلاش می کند .

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