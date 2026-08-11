به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق با همکاری مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، در راستای شناسایی، معرفی و حمایت از کسبوکارهای اثرگذار با محوریت بانوان، فراخوان ثبتنام و حضور در رویداد «تجلیل از کسبوکارهای حامی بانوان» را منتشر کرد. این رویداد با هدف حمایت از مجموعههایی برگزار میشود که نقش مؤثری در ارتقای جایگاه بانوان در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا کردهاند.
بر اساس این فراخوان، کسبوکارهایی که توسط بانوان مدیریت میشوند، سهم قابل توجهی از نیروی انسانی آنها را بانوان تشکیل میدهند، از اشتغال و توانمندسازی بانوان حمایت میکنند و یا محصولات و خدمات آنها بهطور مستقیم در حوزه بانوان تعریف میشود، میتوانند در این فراخوان شرکت کنند.
محورهای حضور در این رویداد شامل نوآوری، تابآوری در شرایط بحران و پسابحران، اشتغالآفرینی، نوآوری اجتماعی و توانمندسازی اعلام شده است. پس از بررسی اطلاعات و مستندات ارسالی، کسبوکارهای منتخب برای بهرهمندی از حمایتها و فرصتهای پیشبینیشده در این رویداد معرفی خواهند شد. براساس اعلام دبیرخانه مهلت ثبت نام در این فراخوان نیز تا ۲۵ مردادماه تمدید شد. از تمامی شرکتها، کسبوکارها، برندها و مجموعههای فعال که در مسیر توانمندسازی، اشتغالآفرینی و ارتقای نقش بانوان در جامعه گام برداشتهاند دعوت میشود با حضور در این فراخوان، تجربهها و دستاوردهای خود را ارائه کرده و از فرصتهای حمایتی این رویداد بهرهمند شوند.
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