صعود دلار و یورو در مرکز مبادله ایران؛ نوسان محدود ارزها

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، روند معاملات ارزی در روز سه‌شنبه، ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، نشان‌دهنده تداوم تقاضا برای ارزهای کلیدی در بازارهای رسمی کشور است. بررسی داده‌های معاملاتی حاکی از آن است که در حالی که بازارهای جهانی تحت تأثیر نوسانات شاخص‌های اقتصادی قرار دارند، در مرکز مبادله ایران نیز نرخ حواله ارزهای اصلی همچون دلار و یورو با شیب ملایمی در مسیر صعودی قرار گرفته‌اند، در حالی که شاهد واگرایی در قیمت ارزهای آسیایی و شرقی هستیم.

پیشتازی دلار و یورو در معاملات حواله

بر اساس آمار رسمی، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در معاملات امروز با رشدی حدود ۲۱۴ تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۵۵ هزار و ۱۴۵ تومان رسید. این در حالی است که نرخ فروش دلار در معاملات دوشنبه، ۱۵۴ هزار و ۹۳۱ تومان ثبت شده بود. قیمت خرید حواله دلار نیز با افزایش همراه بود و به ۱۵۳ هزار و ۷۴۸ تومان رسید که نشان‌دهنده تداوم روند تقاضا در این بازه قیمتی است.

در بازار یورو نیز سناریویی مشابه رقم خورد و نرخ فروش حواله یورو با افزایش، از ۱۷۸ هزار و ۶۳۶ تومان در روز دوشنبه به ۱۷۹ هزار و ۲۱۱ تومان در معاملات روز سه‌شنبه رسید. قیمت خرید این ارز نیز ۱۷۷ هزار و ۵۹۸ تومان گزارش شده است. همچنین، نرخ فروش حواله درهم امارات به عنوان یکی از ارزهای پرکاربرد در چرخه تأمین کالاهای اساسی و واسطه‌ای، به ۴۲ هزار و ۲۴۵ تومان افزایش یافت. این تغییرات جزئی نشان می‌دهد که بازارساز همچنان با مدیریت عرضه و تقاضا، سعی در حفظ تعادل در نوسانات روزانه دارد.

واگرایی ارزهای آسیایی و شرقی

در مقابل روند افزایشی ارزهای غربی، بسیاری از ارزهای آسیایی و بازارهای شرقی در معاملات امروز مسیر متفاوتی را در پیش گرفتند و با افت قیمت مواجه شدند. نرخ فروش حواله روبل روسیه با کاهش به هزار و ۸۷۸ تومان رسید و قیمت فروش حواله روپیه هند نیز در محدوده هزار و ۶۲۶ تومان تثبیت شد.

بیشترین تغییرات منفی در بین ارزهای شرقی مربوط به ین ژاپن و وون کره جنوبی بود. بهای حواله یکصد ین ژاپن با افتی محسوس از ۹۸ هزار و ۱۶۶ تومان به ۹۷ هزار و ۶۲۱ تومان کاهش یافت. همچنین نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی نیز از ۱۱۰ هزار و ۲۳ تومان در روز گذشته به ۱۰۹ هزار و ۴۳۳ تومان رسید. در این میان، یوان چین تنها ارز آسیایی بود که توانست همسو با روند کلی بازار، مسیر افزایشی ملایمی را طی کند و نرخ فروش آن از ۲۲ هزار و ۹۵۶ تومان به ۲۲ هزار و ۹۹۹ تومان صعود کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند این رفتار دوگانه در بازار ارز، بیش از هر چیز متأثر از تغییرات ارزش ارزها در بازارهای جهانی (تغییرات سبد ارزها) و همچنین اولویت‌بندی‌های تجاری در ثبت سفارش‌های جدید است. در شرایطی که سیاست‌های بانک مرکزی بر کنترل نرخ حواله برای تأمین نیازهای وارداتی متمرکز است، تداوم این نوسانات محدود می‌تواند نشان‌دهنده تلاش برای جلوگیری از شوک‌های ارزی در زنجیره تأمین باشد. تمامی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان نیز با رصد دقیق این نرخ‌ها در سامانه مرکز مبادله، به دنبال تنظیم برنامه‌های مالی خود در هفته‌های پیش‌رو هستند.