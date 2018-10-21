۱۱ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به مددجویان کمیته امداد پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلم آبادی شنبه شب در کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی هماهنگی بانک های استان بیان کرد: زنجیره تولید با دو طرح شتر و شتر مرغ توسط قرارگاه امیر المومنین در ۱۱ شهرستان کشور اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه طرح شتر در خراسان جنوبی در دست اقدام است، اظهار کرد: با توجه به نوسانات بازار، طرح شترمرغ با مشکلاتی مواجه شد.

سلم آبادی با بیان اینکه منابع تسهیلاتی کمیته امداد از سه محل صندوق قرض الحسنه، صندوق توسعه ملی و صندوق امداد ولایت پرداخت می شود، گفت: منابع اشتغال کمیته امداد بالغ بر ۱۰۳ میلیارد تومان است.

وی بیان کرد: ۲۷۳ طرح از محل صندوق ولایت با اعتباری با چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال را دریافت کرده اند.

سلم آبادی با بیان اینکه ۴۱۲ طرح با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل تبصره بانکی تسهیلات اشتغال دریافت کرده اند، گفت: اعتبار ۶۴ درصد طرح ها از نظر ریالی از محل صندوق امداد ولایت بوده است.

۱۱ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پرداخت شد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی اظهار کرد: در مجموع طی شش ماهه نخست سال جاری ۶۸۵ طرح اشتغال با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه ۵۶۶ نفر آموزش های مقدماتی فنی و حرفه ای را فراگرفته اند، افزود: همچنین ۲۳۶ نفر آموزش های پایدار سازی توسعه را فراگرفته اند.

سلم آبادی بیان کرد: در شش ماهه نخست سال جاری هزار و ۴۹۵ نفر آموزش های فنی و حرفه ای با اعتباری بالغ بر ۱۵۷ میلیون تومان را فرا گرفته اند.

وی با اشاره به تسهیلات بند ب تبصره ۱۶ بیان کرد: ۲۶ میلیارد تومان منابع تسهیلات امسال بوده که ۱۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان در بانک ملی تعریف شده است.

۱۴۵ خانوار کمیته امداد خودکفا شدند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی بیان کرد: از این محل هزار و ۱۷ طرح با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان معرفی شده اند.

وی با بیان اینکه از این میزان شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۵۴ طرح پرداخت شده است، افزود: ۲۷ درصد از تسهیلات بند ب تبصره ۱۶ را توانسته ایم جذب کنیم.

سلم آبادی با اشاره به نظارت های انجام شده بر طرح ها افزود: در نیمه نخست سال جاری ۹۳۱ مورد نظارت از ۱۱ طرح اجرایی انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی افزود: ۱۴۵ خانوار از محل اجرای تسهیلات اشتغال خودکفا شده اند.

وی بابیان اینکه از ابتدای سال جاری ۴۷۴ تخته فرش تولید شده است، افزود: این فرش ها بالغ بر ۶۲۶ میلیون تومان برای بافندگان سودآوری داشته است.

سلم آبادی با بیان اینکه ۵۷ نیروگاه خورشیدی از محل منابع امدادی اجرایی کرده ایم، اظهار کرد: در سال جاری دو نیروگاه خورشیدی به صورت پایلوت در خوسف اجرایی می شود.

ثبت نام ۷۳۹ طرح در سامانه کارا

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی بیان کرد: تسهیلات اشتغال پایدار روستایی ۷۸ میلیارد تومان بوده که بین سه دستگاه کیمته امداد امام (ره)، بهزیستی و بنیاد شهید توزیع شده است.

وی بیان کرد: از این میزان ۶۵ میلیارد تومان سهمیه کمیته امداد، بیش از دو میلیارد تومان بنیاد شهید و هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان سهمیه سازمان بهزیستی بوده است.

سلم آبادی با اشاره به سامانه کارا بیان کرد: ۷۳۹ طرح در این سامانه ثبت نام کرده اند که از این تعداد، ۶۹۷ طرح با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان تایید شده است.

وی بیان کرد: از مجموع ۶۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی، ۳۲ میلیارد تومان در بانک کشاورزی است.