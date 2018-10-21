نقشه عربستان برای تشدید حمله به یمن با هدف انحراف افکار عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلاب یمن در پست توئیتری خود نوشت: عربستان برای برون رفت از شرایط کنونی اش بعد از رسوا شدن پرونده قتل جمال خاشقجی (روزنامه نگار و منتقد رژیم آل سعود) قصد دارد حملات خود را علیه جبهه ساحل غربی و در رأس آن شهر الحدیده تشدید کند.

وی در ادامه افزود: عربستان سعی دارد تا با این کار توجه افکار عمومی را از پرونده خاشقجی به سمت این جنگ منحرف کند. در پرونده خاشقجی ۱۸ نفر به عنوان مسئول این جنایت معرفی شدند.

الحوثی تاکید کرد: عربستان در چارچوب طرح خود برای منحرف کردن افکار عمومی قصد دارد توجهات را به سمت مسأله مربوط به یک کشور حوزه خلیج فارس جلب کند.