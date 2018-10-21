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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۸:۴۲

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن خبر داد؛

نقشه عربستان برای تشدید حمله به یمن با هدف انحراف افکار عمومی

نقشه عربستان برای تشدید حمله به یمن با هدف انحراف افکار عمومی

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن از طرح عربستان برای تشدید تجاوز به جبهه ساحل غربی این کشور با هدف منحرف کردن افکار عمومی از قتل جمال خاشقجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلاب یمن در پست توئیتری خود نوشت: عربستان برای برون رفت از شرایط کنونی اش بعد از رسوا شدن پرونده قتل جمال خاشقجی (روزنامه نگار و منتقد رژیم آل سعود) قصد دارد حملات خود را علیه جبهه ساحل غربی و در رأس آن شهر الحدیده تشدید کند.

وی در ادامه افزود: عربستان سعی دارد تا با این کار توجه افکار عمومی را از پرونده خاشقجی به سمت این جنگ منحرف کند. در پرونده خاشقجی ۱۸ نفر به عنوان مسئول این جنایت معرفی شدند.

الحوثی تاکید کرد: عربستان در چارچوب طرح خود برای منحرف کردن افکار عمومی قصد دارد توجهات را به سمت مسأله مربوط به یک کشور حوزه خلیج فارس جلب کند.

کد مطلب 4436242

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