تشریح آخرین تصمیمات شورایعالی هماهنگی اقتصادی درجلسه غیرعلنی مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه ای غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
گفتنی است علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست این جلسه را برعهده دارد، آخرین تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه را تشریح کرده است.
جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی آخرین تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه ای غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
گفتنی است علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست این جلسه را برعهده دارد، آخرین تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه را تشریح کرده است.
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