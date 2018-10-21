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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۸:۵۲

توسط لاریجانی صورت گرفت؛

تشریح آخرین تصمیمات شورایعالی هماهنگی اقتصادی درجلسه غیرعلنی مجلس

تشریح آخرین تصمیمات شورایعالی هماهنگی اقتصادی درجلسه غیرعلنی مجلس

جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی آخرین تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه ای غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

گفتنی است علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست این جلسه را برعهده دارد، آخرین تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه را تشریح کرده است.

کد مطلب 4436245
زهرا علیدادی

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