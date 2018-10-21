تهدیدات مدرن دشمن علیه ایران/آمریکا توان فشار اقتصادی مستمر ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای پدافندغیرعامل و شورای زیست محیطی که در سالن اجتماعات غدیر استانداری گیلان برگزار شد، اظهار کرد: امروز تهدیدات دشمن علیه نظام شکل جدید به خود گرفته و بیشتر با تکیه بر تکنولوژی و فناوری است.

لزوم بهره‌گیری از مراکز علمی و پژوهشی کشور برای مقابله با تهدیدات دشمن

سردار جلالی با تأکید بر اینکه باید برای مقابله با این تهدیدات ما نیز از فناوری و تکنولوژی جدید بهره‌گیری کنیم، افزود: مطالعات و تحقیقات لازم برای اجرای این تهدیدات از سوی مراکز پژوهشی و علمی دشمن انجام می شود.

وی با بیان اینکه امروز دیگر دفاع سنتی در برابر تهدیدات دشمنان پاسخگو نیست، گفت: مقابله نظام مقدس اسلامی نیز برابر این تهدیدات باید مبتنی بر علم و تکنولوژی باشد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به ورود تکنولوژی و فناوری‌های جدید به کشور، آن را هم فرصت و هم تهدید دانست و بیان کرد: داشتن نگاه صرف فرصت به فناوری و تکنولوژی منطقی نیست بلکه باید برای مقابله با تهدیدات آن نیز مراکز علمی و پژوهشی ما برنامه ریزی کنند.

وی با بیان اینکه کشورهای‌های تولیدکننده تکنولوژی و فناوری از این علوم برای رسیدن به اهداف خود و به عنوان اهرم فشار بر سایر کشورها استفاده می کنند، تصریح کرد: اینکه به فناوری‌ها تنها به عنوان یک نعمت و فرصت نگاه شود اشتباه است.

جلالی با اشاره به اینکه فناوری هوشمندسازی اشیا و مدیریت بر آن با استفاده از قابلیت های سایبری از مواردی است که امروز با آن مواجه هستیم، ادامه داد: شبکه‌های اجتماعی از جمله این موارد است که در تعیین رفتار سیاسی و اجتماعی جامعه موثر است.

جنگ مدرن اقتصادی آمریکا علیه ایران

وی با بیان اینکه تهدیدات دشمن در این فضا در بخش‌های روانی، امنیتی، اقتصادی، مردم محور و سایبری است، افزود: نمونه‌ای از این تهدیدات را در تابستان امسال شاهد بودیم که دشمن با یک جنگ اقتصادی مدرن علیه ایران تلاش کرد بازار را آشفته کند که خوشبختانه با پیشدستی مسئولان توطئه دشمن با شکست مواجه شد.

رئیس سازمان پدافندغیرعامل کشور به تهدید دشمن برای فشارهای بیشتر از آبان ماه سال جاری نیز اشاره و تأکید کرد: با داشتن برنامه‌ریزی و پیروی از منویات رهبری در این بخش، پشتیبانی از دولت می توانیم در این برهه زمانی نیز موفق عمل کنیم.

وی با بیان اینکه تهدیدات اقتصادی آمریکا علیه ایران نمی تواند به صورت مستمر انجام شود زیرا تبعات نامطلوبی براقتصاد این کشور دارد، گفت: آمریکا با فشار اقتصادی علیه ایران و همچنین تیر شدن روابط با چین و روسیه فرصت‌های خوبی برای ما به وجود آورده است.

سردار جلالی در ادامه به بخشی از تهدیدات و فرصت‌ها در استان گیلان نیز اشاره و بیان کرد: بسیاری از پتانسیل‌های گیلان اعم از دریا، جنگل، تالاب، کشاورزی و دامداری می تواند در صورت نبود مدیریت صحیح به تهدید تبدیل شود.

وی با تأکید برلزوم بهره گیری از توان دانشگاه‌ها و مراکز علمی در گیلان برای شناسایی تهدیدها، بررسی عوامل و ارائه راهکار، افزود: تلاش‌ها برای مقابله با تهدیدات نباید کورکورانه و بدون پشتوانه علمی باشد.

رئیس سازمان پدافندغیرعامل کشور با بیان اینکه باید شبکه اضطرار در شهرهای مختلف گیلان راه اندازی شود، گفت: آمادگی شهرها برای پاسخگویی به تهدیدات و حوادث برعهده فرماندار و شهردار است بنابراین باید برنامه ریزی داشته باشند.

به گفته این مسئول با توجه به پتانسیل و ظرفیت‌های گیلان در حوزه زیستی، طیور و نباتات باید آزمایشگاه و طرح پدافند زیستی تقویت و تهیه شود.