هواپیمایی لبنان ادعاهای «فاکس نیوز» علیه ایران را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سازمان هواپیمایی لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: مدیریت سازمان هواپیمایی لبنان به شدت ادعاهای مطرح شده در شبکه فاکس نیوز در خصوص انتقال سلاح از ایران به فرودگاه بین المللی رفیق الحریری از طریق پرواز «فارس ایر قشم» را رد می کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: شرکت فارس ایر قشم یک شرکت هواپیمایی ایرانی است که در تاریخ ۱۶ اکتبر بدون هیچ محموله ای در فرودگاه رفیق الحریری فرود آمده و در تاریخ ۱۷ اکتبر با محموله چهارپایان این فرودگاه را ترک کرد.

در این بیانیه تاکید شده است: ما از رسانه ها می خواهیم قبل از انتشار هرگونه اخبار یا مطلبی اطلاعات دقیق درباره آن کسب کنند.