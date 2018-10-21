فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نیمه نخست امسال ۸۴۵ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان خط کشی شده و حدود ۷۰۰ مورد نصب علائم ایمنی راه ها شامل علائم اخطاری، انتظامی و مسیر نما انجام گرفته است.

وی افزود: ۳۶۸ مترمربع راه گردشگری در سطح استان، با اولویت نقاط پر تصادف بهسازی و ۲۰۰ مورد ایمن سازی سر گاردریل ها انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه تصریح کرد:۲ تقاطع اجرای روشنایی نقطه ای در محل تقاطع همسطح مستعد حادثه و پارکینگ محورهای پرتردد با چراغ های LED مجهز شده است.

وی از ایمن سازی شیب شیروانی حاشیه راه ها به میزان ۵۸ کیلومتر خبر دادو گفت: همچنین ۴۸کیلومتر ایمن سازی اضطراری راه ها شامل تهیه و حفظ علائم، حفاظ، شیارهای لرزاننده و تجهیزات ایمنی عملیات اجرائی انجام شده است.

کرمی بیان کرد: ۱۴۸ کیلومتر روشنایی راه و تونل و ۴۴۹ دستگاه چشمک زن در محورهای مواصلاتی استان به کارگیری و ۲ مورد روشنایی تونل نیز انجام شده است.

وی از شناسایی ۲۹۱ مورد تخلف حریم، ۲۶۹ مورد اخطار و پیگیری تخلفات حریم و ۴۳ مورد برخورد تخلف حریم در سطح جاده های استان خبر داد.