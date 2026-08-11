به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی‌نژاد پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، اظهار کرد: بخش مهمی از مسئولیت حرفه‌ای جامعه برعهده خبرنگاران است؛ لذا هرقدر به این مسئولیت توجه شود، در جامعه مقبول‌تر خواهیم بود.

وی با اشاره به تحولات عرصه رسانه از گذشته تاکنون، گفت: امروز سرعت انتشار خبر به صورت لحظه‌ای و آنی است و سهم بزرگی از اوقات هر فرد را به خود اختصاص می‌دهد که این مسئله نشان‌دهنده اهمیت بی‌بدیل رسانه در جامعه کنونی است.

ضرورت پاسخگویی مسئولان به مطالبات خبرنگاران

نماینده رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم توجه به مطالبات خبرنگاران، تصریح کرد: مسئولان باید نسبت به مطالبات و نیازهای به‌حق خبرنگاران پاسخگو باشند تا شاهد حل و فصل مشکلات این قشر سخت‌کوش باشیم. با توجه به گستردگی فضای مجازی و انعکاس اخبار، نوع نگارش، سرعت خبر و صحت مطالب از اهمیت فراوانی برخوردار است.

کوچکی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شکست دشمن در طول جنگ اخیر، بیان کرد: فارغ از این پیروزی، فرآیند دیپلماسی به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر از میدان نبرد است، اما آنچه که واضح است، با قدرت نظامی شاهد عقب‌نشینی دشمنان خواهیم بود، همان‌طور که در هشت سال جنگ تحمیلی شاهد این قدرت‌نمایی بودیم.

تمرکز سفر رئیس‌جمهور بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام

نماینده رشت و خمام در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنی بر سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور به استان، گفت: در طول سفرهای روسای جمهور در سالیان گذشته، در بهترین شرایط شاهد تحقق ۵۰ درصدی امور بودیم، اما در شرایط کنونی، رئیس‌جمهور به دنبال وعده‌های جدید نیست و تمرکز این سفر بر تکمیل پروژه‌های ملی، اخذ مجوزها و کمک به بخش خصوصی در قالب تسهیلات به کسب‌وکارهای خرد است.

کوچکی‌نژاد با تأکید بر تأمین مالی به عنوان وظیفه نمایندگان، اضافه کرد: پروژه‌های سنگین و بزرگی در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در خصوص کنترل ترافیک در استان وجود دارد که به دلیل کمبود بودجه معطل مانده است و امیدواریم با تأمین مالی به‌موقع به نتیجه برسد.

در ادامه این نشست، هر یک از اصحاب رسانه به بیان مشکلات و دغدغه‌های خود از جمله تأمین تجهیزات، حقوق و بیمه پرداختند.