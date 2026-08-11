تعهد ایجاد ۱۱۱۲ فرصت شغلی در رزن طی سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان ظهر سهشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان رزن با اشاره به عملکرد اقتصادی این شهرستان در سال گذشته اظهار کرد: براساس اطلاعات و ارزیابیهای ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، شهرستان رزن در شاخصهای اقتصادی سال ۱۴۰۴ عملکرد مطلوبی داشته و از نظر متناسب بودن جذب منابع با جمعیت رتبه نخست استان را به دست آورده است.
وی افزود: رزن از نظر حجم اعتبارات جذبشده در سال ۱۴۰۴ رتبه سوم استان را کسب کرده اما با توجه به جمعیت شهرستان در سرانه جذب اعتبارات در جایگاه نخست استان قرار گرفته است.
فرماندار رزن با اشاره به تعهد اشتغال شهرستان در سال گذشته گفت: برای رزن ایجاد یک هزار و ۱۱۲ فرصت شغلی تعهد شده بود که تاکنون ۳۹۷ مورد آن محقق شده و عملکرد دستگاههای اجرایی در این زمینه در کارگروه اشتغال مورد بررسی قرار گرفت.
جهانیان همچنین با اشاره به وضعیت ثبت اشتغال در سامانه رصد عنوان کرد: رزن در این شاخص رتبه دوم استان را کسب کرده است اما دستگاههای اجرایی باید با همکاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت اشتغال در سامانه را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
وی با بیان اینکه تحقق اهداف اشتغال نیازمند جذب منابع و سرمایهگذاری است، گفت: برای سال ۱۴۰۵ حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال خرد در سطح کشور پیشبینی شده که سهم استان همدان حداقل چهار هزار میلیارد تومان خواهد بود و برآورد میشود سهم شهرستان رزن حدود ۴۰۰ میلیارد تومان باشد.
فرماندار رزن تاکید کرد: دستگاههای اجرایی باید حداقل به اندازه دو برابر سهم پیشبینیشده طرح و پرونده آماده و ثبت کنند تا امکان جذب حداکثری اعتبارات برای شهرستان فراهم شود.
جهانیان با اشاره به تخصیص یک هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان اعتبار به استان همدان اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۹۰ میلیارد تومان از طرحهای دستگاههای مختلف به بانکها معرفی شده و لازم است روند پیگیری و جذب این اعتبارات با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی همچنین از پیشبینی تسهیلات مشاغل خانگی برای ۸۳۵ خانوار خبر داد و گفت: دستگاههای اجرایی باید متقاضیان واجد شرایط را برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی کنند تا از ظرفیت موجود برای ایجاد اشتغال استفاده شود.
فرماندار رزن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت اقتصاد دیجیتال در شهرستان گفت: پیشنهاد راهاندازی «مرکز توسعه اقتصاد دیجیتال» در رزن ارائه و با استقبال استاندار همدان نیز مواجه شده است و مرکز رشد شهرستان باید این موضوع را با جدیت پیگیری کند.
جهانیان افزود: توسعه اقتصاد دیجیتال، بهویژه در پیوند با ظرفیتهای گردشگری، میتواند در سالهای آینده به یکی از محورهای مهم و پیشرانهای توسعه اقتصادی شهرستان رزن تبدیل شود.
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