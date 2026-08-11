خبرنگاران «عماران ولایت» در میدان جنگ ترکیبی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زارع کمالی صبح سه شنبه در آیین گرامیداشت روز خبرنگار با اشاره به حوادث یک سال اخیر اظهار کرد: اگر رسانه ما به این زیبایی عمل نکرده بود، هر کدام از این حوادث می‌توانست تبعات بیشتری برای نظام و انقلاب داشته باشد، از زحمات شما عزیزان در عرصه اطلاع رسانی صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم.

وی با بیان اینکه رسانه امروز بخش مهمی از جنگ ترکیبی را مدیریت می‌کند، افزود: در جنگ سخت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی جنگ جمعیت، رسانه حرف اول و آخر را می‌زند و شما خبرنگاران به عنوان عماران ولایت در راستای جهاد تبیین نقش اثرگذاری در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن دارید.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با اشاره به یکی از نقاط ضعف کشور در حوزه رسانه، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی ما اقدامات خوبی انجام می‌دهند اما متاسفانه این اقدامات کمتر رسانه‌ای می‌شود، در حالی که رسانه‌ای شدن خدمات، خود جهاد امیدآفرینی و مقابله با شایعه سازی و ناامید کردن مردم توسط دشمن است.

سردار زارع کمالی با ارائه راهکاری برای تقویت ارتباط مسئولان با مردم گفت: پیشنهاد دادیم که دستگاه‌های اجرایی در مساجد و محلات پس از نماز گزارش ۵ تا ۱۰ دقیقه‌ای از اقدامات خود به مردم ارائه دهند. تجربه نشان داده حضور مسئولان در مساجد و محلات عاملی برای شکست دشمن است.

وی با تاکید بر اهمیت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای نسل جوان، اظهار کرد: ما باید گذشته خود را به یاد داشته باشیم چراکه از اوج ذلت و خواری در دوره قاجار و پهلوی به اوج عزت و اقتدار امروز رسیده‌ایم اما متاسفانه این واقعیت‌ها را آن طور که باید برای فرزندانمان تبیین نکرده‌ایم و دشمن با ظرفیت رسانه‌ای خود در این زمینه از ما جلوتر بوده است.

فرمانده سپاه همدان با اشاره به آسیب‌های زیرساختی ناشی از اقدامات دشمن در استان، تصریح کرد: دشمن با هویت ما مشکل دارد و مشکل دشمن فقط با نیروهای مسلح نیست، اما با توکل به خدا، انگیزه بالای پاسداران و همراهی مردم، حداقل ده‌ها برابر زیرساخت‌های آسیب دیده را تا سه سال آینده تکمیل خواهیم کرد.

سردار زارع کمالی با تاکید بر ضرورت روایت اول در عرصه رسانه، خاطرنشان کرد: اگر امروز روایت اول را از دست بدهیم، دشمن تحریف خواهد کرد. همان‌طور که در دورهایی جای شهید و جلاد عوض شد. خبرنگاران باید از خبر عبور کرده و به معنا برسند و علت وقایع را برای مردم تبیین کنند.

وی در پایان با اشاره به سالروز ورود آزادگان در ۲۶ مرداد و روز جهانی مسجد، گفت: دیدار با ۷۷۶ آزاده سرافراز استان همدان در روز یکشنبه ۲۵ مرداد برگزار می‌شود و مسابقه «میدان یار» در چهار عرصه دانش نظامی، خودامدادی و دگرامدادی، فرهنگی و اجتماعی و روایت میدان و تولید محتوای رسانه‌ای در استان برگزار خواهد شد.