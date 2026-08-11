محمدزاده: خبرگزاری مهر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش مؤثری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم محمدزاده پیش از ظهر سهشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر خراسان شمالی اظهار کرد: رسانهها نقش مؤثری در انعکاس و ترویج فرهنگ والای ایثار و شهادت دارند و در این میان خبرگزاری مهر نیز در انعکاس اخبار و فعالیتهای حوزه ایثار و شهادت نقش قابل توجهی داشته است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی افزود: در شرایط امروز که با جنگ روایتها و تلاش دشمن برای تحریف واقعیتها مواجه هستیم، رسالت رسانهها در معرفی صحیح فرهنگ ایثار و شهادت و بیان واقعیتهای تاریخی بیش از گذشته اهمیت دارد.
وی بیان کرد: امروز ملت ایران به عنوان ملتی که در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی ایستاده است، نیازمند تبیین و انتقال درست ارزشهایی است که شهدا برای آن جان خود را فدا کردند.
محمدزاده با اشاره به تأثیرگذاری شهدا بر نسل جوان و نوجوان گفت: شهدای عزیز همچنان میتوانند برای نسل جدید الگو و الهامبخش باشند و رسانهها باید با استفاده از زبان و شیوههای مناسب، سبک زندگی، رشادتها و آرمانهای شهدا را به نسل امروز معرفی کنند.
وی ادامه داد: حوادث و رخدادهای سالهای گذشته از جمله دفاع مقدس و ایستادگی ملت ایران، سرمایههای ارزشمندی برای تبیین هویت ملی و انقلابی هستند و نباید اجازه داد این میراث در گذر زمان به فراموشی سپرده شود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی تصریح کرد: انعکاس خاطرات خانوادههای شهدا و ایثارگران، معرفی شهدای شاخص و روایت فداکاریهای آنان از جمله اقداماتی است که میتواند پیوند نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت را تقویت کند.
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