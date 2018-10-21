برگزاری محفل انس با قرآن برای زائران پاکستانی اربعین در زاهدان

مرتضی کوچکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هر روز از ساعت ۱۶ تا اذان مغرب با حضور قاریان زاهدانی محفل انس با قرآن کریم در محل زائر سرای موقوفه امام رضا (ع) برای خدام و زائرین پاکستانی عازم اربعین برگزار می شود.



رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه سیستان وبلوچستان افزود: قرآن کلام الهی و آرامش بخش دلها و کاهنده رنجها و سختی هاست و مسلمان با شنیدن نوای دلنشین قرآن از حرکتی که در مسیر زندگی خود انتخاب کرده اند، مطمئن می شوند.

وی ادامه داد: هر روز به مدت ۴۰تا ۵۰ دقیقه با دعوت از قاریان افتخاری از شهرستان زاهدان، محفل انس با قرآن کریم در محل زائر سرای امام رضا )ع) زاهدان برگزار می شود و چه عاشقانه خدام و زائرین در هرگوشه ای از این مکان به نوای دلنشین قرآن گوش م یسپارند و برای هدفی که انتخاب کرده اند، مصمم تر می شوند و دلها را به معشوق نزدیک تر می کنند.

کوچکی تصریح کرد: این محافل تا پایان هفته در موکب زاهدان با مشارکت بیش از ۳۰ نفر قاری و حافظ قرآن کریم همچنان ادامه دارد.

وی گفت: از ۲۰ مهر ماه که عزیمت زوار پاکستانی به قصد شرکت در موسم اربعین حسینی و حضورشان در کنار خدام ابا عبدالله الحسین (ع) پررنگ شد، بیش از ۳۰ ارگان دولتی و ۱۵۰۰ نفر خادم افتخاری در قالب ستاد مردمی مشغول همکاری و خدمت رسانی به این زوار عزیز هستند.