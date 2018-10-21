خبر خوب برای استقلال/ مشکل روزبه چشمی حل شد

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه چشمی مدافع ملی پوش آبی پوشان که دوران خوبی را در این تیم سپری می‌کند، دیدار هفته نهم تیمش مقابل سایپا را به دلیل آسیب دیدگی از دست داد. چشمی در این مدت روند درمانی‌اش را زیر نظر تیم پزشکی باشگاه استقلال دنبال کرد تا بتواند خیلی سریع به ترکیب تیمش باز گردد.

مشکل مصدومیت این بازیکن کاملا مرتفع شده و چشمی برای حضور در ترکیب تیمش مقابل سپاهان مشکل خاصی ندارد.

دیدار تیم‌های استقلال و سپاهان از هفته دهم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۶:۴۵ جمعه ۴ آبان در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.