مطالعات سیاهه برای بررسی علت آلودگی هوای تهران/سهم خودروها ۷۰درصد

به گزاش خبرنگار مهر، در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران موضوع مطالعات سیاهه از سوی دانشگاه های تراز اول کشور در دستور کار قرار گرفت.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست در این جلسه به مطالعات سیاه برای بررسی علل آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: بحث مطالعات سیاه از سال های دور مطرح بوده است و بر اساس این مطالعه مشخص می شود، سهم بخش های مختلف در آلودگی شهری چقدر است.

مسعود زندی افزود: در سال های گذشته ژاپن مطالعاتی را در خصوص سیاهه انجام داده بود، که براساس این مطالعات مشخص شده ۷۰ درصد سهم آلودگی تهران مربوط به خودروها است، بعد از گذشت چند سال در سال ۹۲ ، شرکت کنترل کیفیت هوا با همکاری دانشگاه شریف این کار را مجدداً انجام داد و باز تاکید شد که بیش از ۷۰ درصد آلودگی تهران مربوط به خودروها است.

وی اضافه کرد: براساس مطالعات سیاهه سهم بخش های مختلف آلودگی هوا نظیر صنعت، پالایشگاه های پتروشیمی و خودروها مشخص می شود، به عنوان مثال این مطالعه نشان می دهد سهم آلودگی، خودروهای دیزلی، خودروهای سواری و منابع غیرمتحرک چند درصد است، زمانی که این سهم بندی به دست بیاید برنامه ریزی مطلوب انجام می شود.

زندی گفت: در این مطالعات بیشترین توجه باید معطوف به خودروها شود.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست ادامه داد: اکنون مقرر شده هواشناسی ۹۶ ساعت قبل از پدیده وارونگی هوا باید شرایط جوی را به وزارت بهداشت اعلام کند و وزارت بهداشت نیز بعد از ۱۲ ساعت باید این خبر را به اداره کل استان اعلام کند تا کارگروه اضطرای هوا تشکیل و تصمیمات اخذ شود.