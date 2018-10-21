به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال المپیک ایران صبح امروز یکشنبه از آرژانتین به تهران بازگشت. این تیم با هدایت علی صانعی در مسابقات المپیک برابر کاستاریکا و جزایر سلیمان پیروز شد و مقابل روسیه و برزیل شکست خورد تا شانس صعود به مرحله نیمه نهایی را از دست بدهد و از دور مسابقات کنار برود. در پایان این مسابقات برزیل قهرمان و روسیه نایب قهرمان شد.

بهانه نمی آورم؛ می توانستیم فینالیست شویم

علی صانعی بعد از بازگشت به ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نتایج تیمش گفت: در گروه ما برزیل که تیم اول جهان است، حضور داشت. از قبل گفته بودم برزیل به احتمال ۹۰ درصد قهرمان می شود. روسیه هم خیلی راحت تیم اول گروه دیگر را شکست داد و به فینال رسید. نمی خواهم بهانه بیاورم ولی اگر در بازی با روسیه آن اشتباهات را نمی کردیم، تیم ما هم به فینال می رفت. به نظرم بازی های خوبی انجام دادیم. یک هدف کوتاه مدت یعنی رفتن روی سکو برای این تیم ترسیم شده بود و هدف دیگر ساختن آینده فوتسال کشور بود. تجربه گرانبهایی بود که هم ما به دست آوردیم و هم بازیکنان.

افسوس بازی با روسیه را می خورم

سرمربی تیم فوتسال المپیک ایران تصریح کرد: افسوس یک دقیقه آخر بازی با روسیه و گل دوم این تیم را می خورم. در وقت استراحت به بازیکنان تذکر داده بودیم که هرکسی سر جای خودش باشد ولی یکی از بازیکنان ما اشتباه کوچکی کرد و در همان صحنه گل دوم را خوردیم. حتی در تمرینات روی این مورد کار کرده بودیم

هیچکس نفهمید داور چرا سوت زد

صانعی ادامه داد: ضمن اینکه پنالتی تیم روسیه هم واقعا پنالتی نبود. وقتی داور سوت زد، نه ما و نه بازیکنان روسیه متوجه نشدند علت سوت زدن داور چیست و همه منتظر بودند تا ببینند داور چه کار می کند. داور هم آنقدر هول شده بود که اول کارت زرد داد و کسی نمی دانست چرا این کار را کرده است. بعد از آن بود که داور نقطه پنالتی را نشان داد. به هر حال این اتفاقات در فوتبال و فوتسال طبیعی است. حتی در لحظات پایانی این مسابقه هم یک فرصت عالی داشتیم که بازیکن ما آنرا از دست داد وگرنه اگر بازی مساوی می شد، می توانستیم صعود کنیم و به فینال هم برسیم.

موقعیت از دست رفته ایران در کارگاه آموزشی لوزانو

سرمربی تیم فوتسال جوانان درباره این فرصت از دست رفته ایران در بازی با روسیه خاطرنشان کرد: یک روز بعد از بازی ایران و روسیه، خاویر لوزانو یکی از کارشناسان فیفا در کارگاهی که تشکیل شده بود، درباره آن صحنه از دست رفته ایران صحبت کرد. لوزانو گفت بازیکن ایران آنقدر برای ضربه زدن هیجان داشت که می خواست تور دروازه روسیه را پاره کند در صورتی که با یک «بغل پا» می توانست توپش را وارد دروازه کند. صحبت لوزانو روی تجربه بود. او می گفت این بازیکن دیگر دو سال آینده پخته تر می شود و این توپها را از دست نخواهد داد.

۶ ماه پیش به کمیته فوتسال نامه زدم

صانعی درباره کناره گیری اش از کار در تیم های ملی بعد از باخت به روسیه، گفت: این تصمیم من ارتباطی به نتایج تیم المپیک نداشت. من ۶ ماه پیش به کمیته فوتسال نامه زدم که برای تیم زیر ۲۰ سال، کادر جدیدی را معرفی کنید. درست در روز ۱۹ اسفند ۹۶ بود که نامه نوشتم و تقاضا کردم کادر جدیدی برای تیم جوانان انتخاب شود که یکسری تصمیم ها هم در این ارتباط گرفته شد.

اگر مدال هم می گرفتیم تصمیمم همین بود

وی افزود: کناره گیری من ارتباطی به این مسابقات نداشت. نتایجی که ما گرفتیم دلخواه نبود ولی بد هم نبود. من خسته شده بودم و نیاز به استراحت داشتم. ۴ سال شبانه روز در تیم های مختلف کار کرده ام و نیاز به استراحت و ریکاوری دارم. حالا بعد از استراحت اگر بازهم نیاز بود، کمک می کنم. در کل می خواهم بگویم تصمیم بنده احساسی نبود و ارتباطی به نتایج تیم المپیک نداشت. حتی اگر با مدال هم از المپیک بر می گشتیم، تصمیم بنده همین بود.

وقتی می بازیم هول و خوشحال می شوند

سرمربی تیم فوتسال المپیک با اشاره به هجمه هایی که به وی صورت گرفته است، اظهار کرد: من به این هجمه ها عادت کرده ام. وقتی تیم ما برنده می شود، یکسری ها مخفی می شوند و نمی گویند چه کسانی برای تیم زحمت کشیده اند. وقتی یک باخت می آوریم، آنقدر هول و خوشحال می شوند که حتی یادشان می رود نتایج را بررسی کنند. می خواهم بگویم همه ما در یک کشتی هستیم. اگر کسی یک قسمت از کشتی را سوراخ کند خودش هم غرق می شود. امیدوارم بعضی ها رویه خود را عوض کنند.

تنها ضعف ما بازی تدارکاتی سطح بالا بود

صانعی درباره حمایت علی کفاشیان رئیس کمیته فوتسال از وی بعد از نتایج رقم خورده، گفت: از کمیته فوتسال، کمیته فنی و همچنین فدراسیون فوتبال به خاطر حسن اعتمادشان تشکر می کنم. درست است ما بازی های تدارکاتی سطح بالایی نداشتیم ولی اردوهای متناوبی را برگزار کردیم و از این نظر تیم ایده آلی داشتیم. تنها نقطه ضعف این بود که بازی های بزرگی نداشتیم که بازیکنان تحت فشار قرار بگیرند تا نقاط ضعفشان را بیشتر متوجه شویم اما در کل باید نیمه پر لیوان را نگاه کنیم.