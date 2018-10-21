جایگاه نهاد شورایاری ها قانونی شود/اشکالات برنامه سوم تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری، در نود و پنجمین جلسه شورای پنجم شهر تهران ضمن تشکر از پیگیری محسن هاشمی و همراهی وزیر کشور برای برگزاری انتخابات شورایاری ها، اظهار داشت: با توجه به ترکیب اعضای شورای پنجم شهر تهران و قرابت فکری اعضا با نمایندگان مردم تهران در مجلس و همچنین شهردار و استاندار تهران و شکل گیری فراکسیون ۵۱ نفره و اینکه ممکن است دیگر چنین ترکیبی دوباره در تاریخ تکرار نشود، مطالبه شورایاری های محلات شهر تهران بعد از چهار دوره فعالیت این است که دارای جایگاه قانونی شوند.

وی ادامه داد: لذا درخواست دارم موضوع قانونی شدن نهاد شورایاری ها در دستور جلسه فراکسیون ۵۱ نفره قرار گیرد و جایگاه شورای محلات به صورت یک طرح در قانون فرادست تبیین و نهادینه شود و این الگو به تمامی شهرها و کلانشهرهای کشور منتقل و نهادینه شود.



سالاری افزود: قطعا اگر بعد از پایان دوره نتوانیم نهاد شورایاری ها را قانونی کنیم، مورد مؤاخذه قرار می گیریم.

برنامه ۵ ساله سوم شهر تهران دارای اشکالات است

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران همچنین با اشاره به برنامه۵ ساله سوم شهر تهران گفت: این برنامه قرار است سرنوشت ۵ سال آینده شهر را رقم بزند و از جریان اصلاحات مبتنی بر گفتمان اصلاحات انتظار می رود برنامه سوم، یک برنامه تحقق پذیر و مبتنی بر حل مشکلات شهر تهران باشد.



وی تصریح کرد: معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران اقدام خوبی را شروع کرد و جنبش نظرخواهی از صاحبنظران و نخبگان را رقم زد اما محدودیت زمان موجب شد منویات این رویکرد در فرایند جمع بندی به درستی اعمال نشود و آنچه اکنون به عنوان لایحه برنامه توسعه شهر تهران ارائه شده در متدلوژی و کلیات دارای اشکالات است.



سالاری افزود: ضرورت دارد شورا در این موضوع دقت کند و به دلیل محدودیت زمانی از این موضوع عبور نکند.