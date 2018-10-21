کردستان با هفت نشان رنگارنگ مقام دوم تیمی را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، رقابت های قهرمانی رشته های مختلف رده سنی زیر ۲۵ سال و بالای ۲۵ سال بیماران دیابتی بانوان و آقایان کشور در بندرانزلی برگزار شد.

این رقابت ها با حضور ۲۵۰ ورزشکار دختر و پسر به نمایندگی از ۲۰ استان سراسر کشور در رشته های دارت، شطرنج، شنا، تنیس روی میز و تیراندازی به میزبانی مجتمع فرهنگی و ورزشی بندرانزلی برگزار شد.

کردستان با ۱۲ نماینده در این مسابقات شرکت کرد و موفق شد هفت نشان رنگارنگ طلا، نقره و برنز را در بخش های مختلف کسب کند.

در نتایج بخش انفرادی بانوان، ندا رضایی در رده سنی زیر ۲۵ سال رشته تنیس روی میز نشان طلا را کسب کرد، هاوژین کاظمی در رشته دارت همین رده صاحب گردن آویز برنز شد و کژال محبت در رشته شطرنج رده سنی بالای ۲۵ سال موفق به کسب مدال نقره شد.

در نتایج انفرادی بخش آقایان نیز در رشته شطرنج آرمین حسینی در رده سنی زیر ۲۵ سال و ناصر حمیدی در رده سنی بالای ۲۵ سال دو نشان زرین طلا را کسب کردند و فربد حسین پناهی در رده سنی زیر ۲۵ سال دو مدال نقره رشته شنای قورباغه و شنای آزاد را به خود اختصاص داد.

در نتایج تیمی بخش آقایان، کردستان با دو طلا و دو نقره در جایگاه دوم قرار گرفت و اصفهان و همدان به ترتیب سکوی اول و سوم را تصاحب کردند.

گفتنی است، کژال محبت سرپرستی و مربیگری تیم کردستان را برعهده داشت و پرستو چپری نیز به عنوان مربی همراه تیم در این مسابقات حضور پیدا کرد.