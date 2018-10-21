فوت ۹۴ نفر بر اثر تصادفات رانندگی/ فروردین در صدر ماه های پرحادثه

به گزارش خبرگزاری مهر، کامروز امینی در رابطه با جزئیات خبر، افزود: همچنین ۸۲ درصد فوتی ها در مسیرهای برون شهری استان اتفاق افتاده است.

امینی با بیان اینکه ۷۸ مورد از فوتی های تصادفات شش ماهه ابتدایی سال جاری در جاده های برون شهری استان بوده است، بیان داشت: ۱۱ مورد از فوتی های تصادفات رانندگی طی همین مدت در جاده های درون شهری و ۵ مورد نیز مربوط به جاده های روستایی است.

وی با اشاره به اینکه ۵۳ درصد متوفیان تصادفات رانندگی شش ماهه ابتدایی سال جاری در استان متاهل بوده اند، بیان داشت: در مجموع ۴۴ نفر از ۹۴ فوتی تصادفات شش ماهه ابتدایی سال جاری مجرد و ۵۰ نفر متاهل بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان فروردین را در صدر ماه های پر حادثه در حوزه فوتی تصادفات دانست و بیان کرد: ثبت ۲۲ فوتی ناشی از تصادفات در ماه فروردین و همچنین فوت ۱۹ نفر در ماه های خرداد و شهریور بالاترین آمار مرگ ناشی از تصادفات شش ماهه ابتدایی سال جاری در استان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: از مجموع تعداد فوتی های شش ماهه ابتدایی سال جاری ۳۳ نفر راننده، ۱۸ نفر عابر و ۴۳ نفر سرنشین وسیله نقلیه و یا ترک نشین بوده اند.

امینی با بیان اینکه ۵۳ درصد تصادفات منجر به فوت شش ماهه ابتدایی سال جاری در روز بوده است، گفت: ۵۰ مورد از تصادفات منجر به فوت در روز، ۳۵ مورد در شب و ۹ مورد در طلوع و غروب آفتاب بوده است.