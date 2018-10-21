۳.۶ میلیون زوج نابارور در کشور/سهم ۵۰ درصدی مردان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلیل حسینی، ضمن تاکید بر اینکه در مسئله ناباروری زوجین در حق بانوان ایرانی اجحاف شده، اظهار کرد: متاسفانه یک نگرش غلط در کشور ما شکل گرفته به گونه‌ای که همواره اولین نفراتی که به عنوان عامل ناباروری در نظر گرفته می‌شوند، خانم‌ها هستند و این مسئله نه تنها اجحاف به جامعه بانوان ماست، بلکه از لحاظ علمی هم صحیح نیست.

وی با بیان اینکه قطعا عامل ناباروری در ۵۰ درصد موارد مردان هستند، تاکید کرد: این نگرش غلط باید در جامعه اصلاح شود و خانواده‌ها نیز به این نکته توجه داشته باشند که در مساله ناباروری و بچه‌دار نشدن زوجین، هم خانم و هم آقا باید همزمان برای مشاوره، بررسی علت و درمان به پزشکان مربوطه مراجعه کنند.

رئیس بخش اورولوژی ترمیمی بیمارستان شهدای تجریش با بیان اینکه طی سه سال گذشته بر اهمیت توجه به سلامت مردان در مساله ناباروری به طرق مختلف تاکید شده است، گفت: اگر زوجی در فرصت معین بچه‌دار نشد، اولا خانواده‌ها نباید استرس وارد کنند؛ چراکه استرس مخصوصا در بانوان خود عاملی است برای عدم باروری. نکته دوم اینکه تنها بانوان در مظان اتهام نبوده و هر دو طرف یعنی هم خانم و هم آقا باید برای بررسی و درمان به پزشک متخصص مربوطه مراجعه کند تا این نگرش غلط و اجحاف به جامعه بانوان اصلاح شود.

وی با اشاره به مطالعات مقطعی صورت گرفته در رابطه با میزان شیوع ناباروری در کشور، عنوان کرد: این مطالعات در یک مقطع زمانی شیوعی بین یک تا ۷ درصد را نشان داده، درحالیکه در مطالعات جامع‌تر، آمار تقریبا مشابه دنیا بوده و طی آن مشخص شده که بیش از ۱۵ درصد زوجین در طول زندگی مشترک خود به ناباروری مبتلا می‌شوند. به عبارت دیگر با در نظر گرفتن حدود ۲۴ میلیون زوج در کشور، حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از زوجین دچار ناباروری می‌شوند.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به برخی از علل ناباروری در بین زوجین، اظهار کرد: اختلالات هورمونی و اختلالات دستگاه‌های تخمدان، رحم و برخی مسایل دیگر از علل ناباروری در بانوان و عادات غلط زندگی مانند قرار گرفتن در معرض گرما، استفاده از لباس‌های نامناسب، مصرف داروها و مکمل‌های ورزشی غیرمجاز، سیگار و عادات غلط رفتاری، برخی علل فیزیکی، ژنتیکی و عفونت‌ها از علل بروز ناباروری در مردان است.

حسینی با بیان اینکه بر اساس مطالعه‌ای که در مرکز تحقیقات بهداشت باروری دانشگاه انجام شده، آمار ناباروری در شهرها بیشتر از روستاهاست، تصریح کرد: در دهه ۶۰ بیماران برای درمان ناباروری به خارج از کشور اعزام می‌شدند، ولی از دهه ۷۰ با تاسیس مراکز ناباوری بیشتر درمان‌های نوین در داخل کشور اجرا می‌شود؛ به گونه‌ای که در حال حاضر بیش از ۷۰ مرکز ناباروری در کشور تاسیس شده و به درمان بیماران می‌پردازد.

این فوق تخصص اورولوژی، با تاکید بر اینکه امروزه با روش‌های نوین درمانی تقریبا هیچ زوجی از نعمت فرزنددار شدن محروم نمی‌شود، گفت: ناباروری از علل بسیار کوچک مثل عادات رفتاری که با توصیه‌های بهداشتی قابل کنترل بوده تا بالاترین علل که با جراحی یا درمان‌های دارویی و هورمونی برطرف می‌شود، در کشور مطرح است. همچنین با تصویب قانون اهدای جنین در مجلس حتی اگر هیچ نطفه‌ای ایجاد نشود، باز هم می‌توان برای بچه‌دار شدن اقدام کرد. بنابراین با روش‌های معرفی شده در کشور تقریبا هیچ زوجی را نداریم که از نعمت فرزنددار شدن محروم بماند.