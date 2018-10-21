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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۵

معاون هماهنگ کننده پلیس پیشگیری پایتخت:

دستگیری ۴۴ خرده فروش مواد مخدر پایتخت/ کشف ۲.۵ کیلو انواع مواد

دستگیری ۴۴ خرده فروش مواد مخدر پایتخت/ کشف ۲.۵ کیلو انواع مواد

معاون هماهنگ کننده پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری ۴۴ خرده فروش مواد مخدر در عملیات پلیس پیشگیری پایتخت در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

سرهنگ علی کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح اقدامات ماموران کلانتری و پلیس متروی پلیس پیشگیری در ۴۸ ساعت گذشته گفت: در این عملیات، ماموران پلیس پیشگیری موفق به کشف ۲ کیلو و ۴۰۰ گرم انواع مواد مخدر و روان گردان و دستگیری ۴۴ نفر شدند.

وی افزود: از این تعداد ۴۱ نفر مرد و ۳ نفر زن بودند.

معاون هماهنگ کننده پلیس پیشگیری پایتخت تاکید کرد: در یک عملیات کلانتری ۱۷۴ قیامدشت ماموران عملیات پس از شناسایی یک خرده فروش وارد منزل وی و موفق به کشف یک کیلو مواد مخدر و توقیف خودروی وی شدند.

سرهنگ کاشانی خاطرنشان کرد: در یک عملیات دیگر در کلانتری ۱۱۷ جوادیه و ۱۷۹ خلیج فارس زن و مردی در هر کدام از حوزه ها دستگیر شدند که اقدام به خرده فروشی مواد مخدر در محدوده پایانه جنوب و اتوبان کرج داشتند.

وی گفت: همچنین ماموران پلیس مترو در ایستگاه میدان آزادی موفق به شناسایی ۲ نفر خرده فروش شدند که اقدام به توزیع مواد مخدر داشتند.

کد مطلب 4436597

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