دستگیری ۴۴ خرده فروش مواد مخدر پایتخت/ کشف ۲.۵ کیلو انواع مواد

سرهنگ علی کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح اقدامات ماموران کلانتری و پلیس متروی پلیس پیشگیری در ۴۸ ساعت گذشته گفت: در این عملیات، ماموران پلیس پیشگیری موفق به کشف ۲ کیلو و ۴۰۰ گرم انواع مواد مخدر و روان گردان و دستگیری ۴۴ نفر شدند.

وی افزود: از این تعداد ۴۱ نفر مرد و ۳ نفر زن بودند.

معاون هماهنگ کننده پلیس پیشگیری پایتخت تاکید کرد: در یک عملیات کلانتری ۱۷۴ قیامدشت ماموران عملیات پس از شناسایی یک خرده فروش وارد منزل وی و موفق به کشف یک کیلو مواد مخدر و توقیف خودروی وی شدند.

سرهنگ کاشانی خاطرنشان کرد: در یک عملیات دیگر در کلانتری ۱۱۷ جوادیه و ۱۷۹ خلیج فارس زن و مردی در هر کدام از حوزه ها دستگیر شدند که اقدام به خرده فروشی مواد مخدر در محدوده پایانه جنوب و اتوبان کرج داشتند.

وی گفت: همچنین ماموران پلیس مترو در ایستگاه میدان آزادی موفق به شناسایی ۲ نفر خرده فروش شدند که اقدام به توزیع مواد مخدر داشتند.