استفاده از ظرفیت فضای مجازی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد ابطحی ظهر یکشنبه در نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت کهگیلویه و بویراحمد، افزود: بر اساس آمارهای وزیر ارتباطات، ۹۵ درصد از ظرفیت فضای مجازی کشور خالی است و می توان از این ظرفیت برای محتوا سازی با محورهایی مانند از خودگذشتگی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بهره برد.

ابطحی با اشاره به اهمیت ازخودگذشتگی و تبیین آن در بخش های مختلف جامعه، اظهار کرد: خیلی از مشکلات سیاسی بخاطر عدم از خودگذشتگی است و اگر رضای خداوند و راه شهدا محور حرکت ها قرار بگیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

وی افزود: باید به شکل فراگیر در این محور کار کرد و هدفگذاری هایی را بر اساس برنامه ها اجرایی کنیم.

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی فرهنگ ایثار و شهادت گفت: در دوران دفاع مقدس مصادیق از خودگذشتگی و ایثار زیاد بود و باید اینچنین ظرفیت هایی به فرهنگ تبدیل شود.

وی ابراز داشت: توقع مردم از مسئولین بیشتر است و اگر چنین اقداماتی را عملیاتی کنیم، مشکلات گذرا خواهند بود.

ابطحی افزود: باید برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از خود شروع کرده و عمل کنیم.