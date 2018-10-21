رقابت دو کاندیدا در انتخابات فدراسیون بولینگ و بیلیارد

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم اسکندی که طی هشت سال گذشته ریاست فدراسیون بولینگ و بیلیارد و بولس را عهده دار بود یکی از کاندیداهای مجمع انتخاباتی این فدراسیون است. کاندیدای دیگر که برای کسب کرسی ریاست اعلام آمادگی کرده، صمد ولی زاده است.

مجمع انتخاباتی فدراسیون بولینگ و بیلیارد ساعت ۱۴ فردا دوشنبه در محل هتل المپیک (سالن هگمتانه) برگزار می شود. چیت سازان یکی دیگر از کاندیداهای ریاست این فدراسیون بود که حتی برای حضور در انتخابات هم تائید صلاحیت هم شد اما از آنجا که قانون ابلاغی برای منع به کارگیری بازنشسته ها شامل حال وی می شود، از حضور در انتخابات پیش رو منع شده است.

بنابراین انتخابات فدراسیون بولینگ و بیلیارد و بولس با دو کاندیدا برگزار می شود که هیچ یک از آنها حق رای ندارند.