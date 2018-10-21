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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۴

امیر بابلی خبر داد؛

برپایی دو بیمارستان ۶۰ تختخوابی در چذابه و مهران ویژه اربعین

برپایی دو بیمارستان ۶۰ تختخوابی در چذابه و مهران ویژه اربعین

رییس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش گفت: نیروی زمینی ارتش برای ایام اربعین حسینی (ع) دو بیمارستان ۶۰ تختخوابی صحرایی در مرز مهران و چذابه برپا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی زمینی ارتش، امیر سرتیپ دوم شهنام بابلی رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش اظهار داشت: نیروی زمینی ارتش به منظور سهولت و رفاه حال زائران اربعین حسینی، دو بیمارستان ۶۰ تختخوابی صحرایی را که به نام شهید مدافع حرم محسن قوطاسلو مزین است، در مرزهای چذابه و مهران برپا کرده است.

وی افزود: این دو بیمارستان مجهز به تمامی امکانات و تجهیزات پزشکی اعم از اتاق عمل، اکو، رادیولوژی و آزمایشگاه است که به طور شبانه‌روزی آماده ارائه خدمت به زائران حسینی است.

رییس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش، با تاکید بر اینکه رعایت اصول بهداشت فردی مهم‌ترین عامل پیشگیری از بیماری‌های ویروسی است، افزود: همچنین برای پیشگیری از بیماری‌های احتمالی، بسته‌های بهداشتی حاوی وسایل مربوط به بهداشت فردی و ضدعفونی کننده‌ها به زائران ارائه می‌شود.

کد مطلب 4436718
هادی رضایی

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