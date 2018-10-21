قانون برخورد با سدمعبر و پیشگیری از تخلفات شهری همدان بازنگری شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحی ظهر یکشنبه در بازدید کمیسیون نظارت حقوقی و امور اداری شورا از مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری با محوریت بررسی عملکرد و اطلاع از برنامه ها و فعالیت های این مدیریت گفت: باید دستورالعمل ضبط و تحویل اموال مردم بازنگری شود.

وی بر لزوم آموزش های ضمن خدمت نیروهای کنترل، نظارت و رفع تخلفات شهری تاکید کرد و گفت: ارتباط از علوم روز است که به دلیل نوع فعالیت و وظایف شهرداری باید عوامل و نیروهای این نهاد مردمی دوره های آموزشی برای برقراری تعامل و ارتباط بهتر با مردم دوره های آموزشی را بگذرانند.

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان نیز به نقش و فعالیت مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره کرد و یادآور شد: زحمات نیروهای این مدیریت بر کسی پوشیده نیست و بازدید و سرکسی از این مجموعه از برنامه های شورا است.

سیدمسعود عسگریان اضافه کرد: با توجه به اینکه مراجعین و مخاطبان مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری خاص هستند و تخلفاتی را در ساخت وساز یا سد معبر مرتکب شده اند بر این اساس باید در برخورد با شهروندان حقوق و شأن آنها رعایت شود.

وی وظیفه مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری را سنگین دانست و افزود: در اقدامات پیشگیرانه از جمله جمع آوری و ساماندهی دست فروشان باید موارد جایگزین برای آن ارائه داد.

عسگریان تاکید کرد: در امر مدیریت شهری در کنار کارهای عمرانی و کلان، اقدامات خرد مانند ساماندهی دست فروشان باید مد نظر باشد.

آموزشهای فرهنگی لازمه فعالیت مدیریت شهری

وی اقدامات فرهنگی و آموزشهای فرهنگی را لازمه فعالیت مدیریت شهری برشمرد و گفت: بخشی از اقدامات پیشگیرانه باید با برنامه های فرهنگی تدوین شود تا فرهنگ رعایت حقوق شهروندی و مدیریت شهری نهادینه شود.

عسگریان اضافه کرد: تقدیر از شهروندان نمونه در رعایت حقوق شهروندی و شهری از جمله اقدامات فرهنگی است و باید اینگونه امور را در جامعه ترویج داد.

وی در ادامه به لزوم بازنگری قانون ضبط و تحویل اموال توسط مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری اشاره کرد و گفت: باید بعد از رأی ماده ۱۰۰ اموال ضبط شده مردم در ساخت و ساز غیرمجاز بازگردانده شود.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان نیز در این بازدید با اشاره به نوع فعالیت مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری گفت:زحمات این مجموعه بر کسی پوشیده نیست و قابل توجه است.

حسین قراباغی اضافه کرد: اقدامات این مدیریت باید متناسب بافرهنگ منطقه باشد.

لزوم ساماندهی مشاغل و دست فروشان

قراباغی به ساماندهی مشاغل و دست فروشان سطح شهر اشاره کرد و افزود: در این امر مهم، اقدامات باید به صورتی انجام شود که منطقه و مکان نسبت به فرهنگ و نوع مشاغل منطقه بوده و تناقضی با فرهنگ آن نداشته باشد چرا که توجه به این مهم در جذب گردشگران نیز بسیار تاثیرگذار است.

سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان نیز ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت و عملکرد این مدیریت گفت: نیروهای این مدیریت در بخش سد معبر و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز فعال و در حال حاضر در قالب ۸ اکیپ به صورت شبانه روزی فعالیت دارند.

حسین مردانی با بیان اینکه در حال حاضر ساخت و سازهای غیرمجاز را به حداقل رسانده ایم، افزود: در این مدت واحد رفع سد معبر اقدام به جمع آوری دستفروشان و بساط گستران گنجنامه و ساماندهی آنها در بازارچه بوستان شهید ساعی کرده است.

مردانی با اشاره به انتخاب همدان بعنوان پایتخت گردشگری آسیایی در سال ۲۰۱۸ و در پیش بودن برگزاری اجلاس جهانی گردشگری (UNWT۰) در آبان ماه و نیز مطالبات عموم شهروندان، افزود: بر این اساس دستفروشان و بساط گستران میدان آرامگاه باباطاهر، بلوار فرشچیان، میدان حضرت امام (ره)، میدان آرامگاه بوعلی بصورت کامل جمع آوری و پیاده راه های اکباتان و بوعلی در ساعات روز پاکسازی شده ضمن اینکه چرخی های میوه فروش خیابان شهدا و باباطاهر نیز ساماندهی شده اند.

مردانی به انتقال پرنده فروشها به مکان در نظر گرفته شده در محوطه پشت ترمینال سابق همدان نیز اشاره و اضافه کرد: دیوارکشی این محوطه برای بازارچه پرنده فروشها در دستور کار شهرداری قرار دارد.

مردانی از انتقال بساط گستران کهنه فروش پیاده راه اکباتان به محوطه نظربیک بصورت موقت خبر داد و یاد آورشد: با همکاری و اقدامات کارشناسی شده سازمان ساماندهی مشاغل شهری تعداد بازار روزها برای تمامی دستفروشان و بساط گستران سطح شهر همدان جانمایی و افزایش خواهد یافت.