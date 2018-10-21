سخت ترین تمرین پرسپولیس قبل از بازی با السد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین صبح امروز پرسپولیس از ساعت ۱۱ پشت درهای بسته برگزار شد.

* بازیکنان برای شروع تمرین، راهی سالن بدنسازی شدند و تمرینات خاص سالن را با تجهیزات مختلف، زیر نظر مارکو استیلینوویچ انجام دادند.

* شروع تمرین در زمین چمن هم با پاسکاری‌های کوتاه و بلند بود.

* تمرین با فوتبال هدفمند در سه گروه وارد فاز جدی‌تر خود شد، در حالی که دروازه‌بان‌ها هم زیر نظر ایگور پانادیچ تمرینات اختصاصی را در برنامه داشتند.

* امید عالیشاه و سعید کریمی هم ابتدا تمرینات خود را زیر نظر زلاتکو ایوانکوویچ قرار دادند و در ادامه تحت نظر مربی بدنساز به تمریناتی با استفاده از موانع پرداختند.

* حسین ماهینی که خود را آماده می‌کند تا تحت عمل جراحی قرار بگیرد، حدود ۳۰ دقیقه پس از شروع تمرین، در محل تمرین حاضر شد و تلاش همبازیان خود را به نظاره نشست.

* سانتر از جناحین و ضربه به دروازه از تمرینات امروز بود که مدافعان هم تلاش می‌کردند مانع از باز شدن دروازه شوند.

* برانکو ایوانکوویچ درباره نحوه پوشش مدافعان نسبت به یکدیگر تذکراتی را به بازیکنان داد.

* تمرین روی ضربات شروع مجدد در دو مرحله از تمرین امروز انجام شد. بین این دو مرحله، فوتبال در نیمی از زمین با سه دروازه در دستور کار بود.

* در پایان تمرین امروز، بازیکنان بدن‌ها را سرد و راهی رختکن شدند.