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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۰

نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

سخت ترین تمرین پرسپولیس قبل از بازی با السد برگزار شد

سخت ترین تمرین پرسپولیس قبل از بازی با السد برگزار شد

تیم فوتبال پرسپولیس، سنگین‌ترین تمرین خود برای بازی با السد را امروز یکشنبه در ورزشگاه شهید کاظمی پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین صبح امروز پرسپولیس از ساعت ۱۱ پشت درهای بسته برگزار شد.

* بازیکنان برای شروع تمرین، راهی سالن بدنسازی شدند و تمرینات خاص سالن را با تجهیزات مختلف، زیر نظر مارکو استیلینوویچ انجام دادند.

* شروع تمرین در زمین چمن هم با پاسکاری‌های کوتاه و بلند بود.

* تمرین با فوتبال هدفمند در سه گروه وارد فاز جدی‌تر خود شد، در حالی که دروازه‌بان‌ها هم زیر نظر ایگور پانادیچ تمرینات اختصاصی را در برنامه داشتند.

* امید عالیشاه و سعید کریمی هم ابتدا تمرینات خود را زیر نظر زلاتکو ایوانکوویچ قرار دادند و در ادامه تحت نظر مربی بدنساز به تمریناتی با استفاده از موانع پرداختند.

* حسین ماهینی که خود را آماده می‌کند تا تحت عمل جراحی قرار بگیرد، حدود ۳۰ دقیقه پس از شروع تمرین، در محل تمرین حاضر شد و تلاش همبازیان خود را به نظاره نشست.

* سانتر از جناحین و ضربه به دروازه از تمرینات امروز بود که مدافعان هم تلاش می‌کردند مانع از باز شدن دروازه شوند.

* برانکو ایوانکوویچ درباره نحوه پوشش مدافعان نسبت به یکدیگر تذکراتی را به بازیکنان داد.

* تمرین روی ضربات شروع مجدد در دو مرحله از تمرین امروز انجام شد. بین این دو مرحله، فوتبال در نیمی از زمین با سه دروازه در دستور کار بود.

* در پایان تمرین امروز، بازیکنان بدن‌ها را سرد و راهی رختکن شدند.

کد مطلب 4436827

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