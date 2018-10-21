به گزارش خبرگزاری مهر، انستیتو ملی بازی‌سازی از اعزام چهار بازی‌ساز به دوره آموزشی Game Executive فنلاند خبر داد. انستیتو طی فراخوانی در خرداد ماه، اعلام کرده بود که تعدادی از فعالان حوزه بازی‌سازی کشور را به دوره آموزشی Game Executive که در تاریخ ۲۵ مهر تا ۲ آبان در کشور فنلاند برگزار می‌‎شود، اعزام خواهد کرد. بر همین اساس ۳۰ درخواست‌ دریافتی از طرف متقاضیان در ماه‌های گذشته با دقت توسط کارشناسان انستیتو ملی بازی‌سازی مورد بررسی قرار گرفت.



دارابودن جایگاه مدیریتی در یک شرکت بازی‌سازی، داشتن سابقه ساخت بازی فریمیوم یا مشغول بودن به پروژه ساخت یک بازی فریمیوم و تعهد به تدریس محتوای این دوره آموزشی در انستیتو ملی بازی‌سازی سه معیار کلیدی انتخاب افراد بودند. بر اساس همین معیارها و سپس امتیازبندی افراد، آقایان طاها رسولی، هادی اسکندری، محمد زهتابی و محمد امینی با تامین هزینه‌ها از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به این رویداد آموزشی اعزام شدند.



دوره آموزشی Game Executive ضمن بررسی همه‌جانبه صنعت گیم، شرکت‌کنندگان را برای روبه‌رو شدن با انواع چالش‌ها در حوزه مدیریت و ساخت یک کسب‌وکار موفق آماده می‌کند. این دوره فرصت برقراری ارتباطات مهم با سرمایه‌گذاران، متخصصین، ناشران، شرکای احتمالی و مجموعه مهره‌های کلیدی صنعت بازی را نیز فراهم می‌آورد.