یخکشی به عنوان پنجمی بسنده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رده بندی وزن ۶۱ کیلوگرم رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان امشب در شهر بوداپست مجارستان برگزار شد که طی آن محمدباقر یخکشی به مصاف جوزف کولون از آمریکا رفت.

یخکشی در این دیدار با نتیجه ۱۳ بر ۲ مغلوب حریف امریکایی شد و به عنوان پنجمی بسنده کرد.

محمدباقر یخکشی پیش از این پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر عباس رحمان اف از ازبکستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد در مصاف با خولیس بونه رودریگوئز دارنده مدال برنز جهان از کوبا در حالی که تا سه ثانیه به پایان کشتی با نتیجه ۸ بر ۶ از حریف پیش بود، با نتیجه ۱۰ بر ۸ مغلوب شد و به گروه بازنده ها رفت. یخکشی در این گروه ایوان گویدا از رومانی را با نتیجه ۱۱ بر یک شکست داد و به رده بندی رسید.