به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده ظهر یکشنبه با حضور در شهرستان مرزی آستارا از روند تردد زوار و محل استقرار موکب‌های ویژه زائران خارجی اربعین حسینی در محوطه پایانه مرزی و آستان مقدس امامزادگان ابراهیم و قاسم (ع) این شهرستان بازدید کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی به منظور خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی تاکید کرد.

حجت الاسلام ستار علیزاده وضعیت خدمت‌رسانی به زائران خارجی اربعین حسینی در گذرگاه مرزی آستارا را مناسب ارزیابی کرد و افزود: به لطف الهی حرکت زائران عتبات عالیات به سمت کربلای معلی روان است.

وی با بیان اینکه پذیرایی از زائران حرم حسینی و پیاده روی اربعین افتخاری بزرگ است، گفت: شور و شوق زائران خارجی اربعین حسینی در مرز زمینی آستارا بسیار خوب و به یادماندنی است.

علیزاده تصریح کرد: مردم همیشه در صحنه و ولایت مدار آستارا در استقبال از زوار خارجی اربعین حسینی سنگ تمام گذاشته اند.