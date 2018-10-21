زائران اربعین حسینی دریافت ویزا را به روز آخر موکول نکنند

رضا نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در چذابه اظهار کرد: ۶۵۸ موکب در مرز شلمچه و چذابه، ۶۰ موکب ایرانی در عراق و ۶۰۰ موکب بین راهی داریم. همچنین بالغ بر ۵۰۰ موکب ساماندهی نشده وجود دارد.

وی افزود: به تمامی زائران توصیه می کنیم که دریافت ویزا را به روز آخر موکول نکنند چون این امکان وجود دارد به دلیل شلوغی و ازدحام موفق به اخذ ویزا نشوند.

سخنگوی ستاد اربعین خوزستان تصریح کرد: با توجه به مسائل پیش آمده در خصوص ویزاهای جعلی تأکید می کنیم که زائران حتما ویزا را از دفاتر پیشخوان و پستی اخذ و از مراجعه به دفاتر غیررسمی خودداری کنند.

نجاتی با اشاره به اینکه ویزای جعلی باعث تحمیل هزینه اضافه به زائران می شود، عنوان کرد: چند کاروان به خاطر این موضوع به استان های خود بازگشت داده شدند.

وی با اشاره به اینکه هزینه ویزا امسال با احتساب ۳۵ درصد تخفیف ۲۳۳ هزار تومان است، ادامه داد: این مبلغ برای حق بیمه، درمان و کارگزار پرداخت می شود.

سخنگوی ستاد اربعین با تأکید بر اینکه زائران حتما اخبار را از طریق منابع رسمی پیگیری و اصلا به فضای مجازی و شایعات توجه نکنند، گفت: زائران همچنین باید توجه داشته باشند که موارد ممنوعه را همراه خود نداشته باشند چون در کشور عراق مجازات سنگینی دارند.

نجاتی با اشاره به اینکه دارو و موارد ممنوعه برای حمل روی بنرهای نصب شده در مرز قابل مشاهده است، یادآور شد: رعایت نظافت عمومی، بهداشت، نظم و انضباط، پارک خودرو در پارکینگ ها به زائران توصیه می شود تا سفر خوب و بدون دردسری داشته باشند.