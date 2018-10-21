۲۰ بازیکن پرسپولیس مشخص شدند/ عالیشاه از لیست برانکو خط خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، لیست بازیکنان پرسپولیس برای دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اسیا مقابل السد قطر اعلام شد که امید عالیشاه در بین انها نیست.

لیست ۲۰ بازیکنان پرسپولیس به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند، بوژیدار رادوشوویچ، سیدجلال حسینی، ابوالفضل درویش‌وند، شجاع خلیل‌زاده، محمد انصاری، شایان مصلح، احمد نورالهی، کمال کامیابی‌نیا، سیامک نعمتی، گادوین منشا، علی علیپور، بشار رسن، آدام همتی، حمیدرضا طاهرخانی، احسان علوان‌زاده، محسن ربیع‌خواه، سعید حسین‌پور، احسان حسینی و محمد امین اسدی.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت تیم های فوتبال پرسپولیس و السد در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۱۸:۳۰ روز سه شنبه اول آبان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. پرسپولیس بازی رفت را با برتری یک بر صفر به پایان برده بود.