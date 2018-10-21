ایجاد ۱۳۰ هزار نفر ظرفیت انتقال ریلی به شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم درویش زاده عصر یکشنبه در افتتاحیه راه اندازی ریل باس شلمچه در جمع خبرنگاران گفت: سال گذشته حدود ۱۰ هزار صندلی ظرفیت حمل و نقل ریلی به جنوب ایجاد شده بود و امسال این ظرفیت به ۱۳۰ هزار صندلی افزایش یافته است.

وی افزود : این امکان وجود دارد متناسب با تقاضا در مسیر تهران و مشهد قطار برای رفت و برگشت پیش بینی شود که این ظرفیت قابل افزایش است.

مدیرکل راه آهن جنوب در ادامه به تمهیدات راه آهن جمهوری اسلامی برای جابه جایی زائران اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: راه آهن جمهوری اسلامی به منظور رفاه حال زائران اربعین حسینی، تمهیدات لازم را اندیشیده است و امسال مطابق هر سال علاوه بر ریل باس که ۲۴ ساعته از خرمشهر به شلمچه زائران را جا به جا می کند، افزایش تعداد قطار در مسیر تهران به خرمشهر به ۲۶ رام قطار و هشت رام از مشهد به خرمشهر در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: از سوی دیگر علاوه بر پنج قطار روزانه که سه قطار از تهران و ۲ قطار از مشهد است، ۳۴ رام قطار فوق العاده نیز برای ایام اربعین حسینی در این مسیر در نظر گرفته شد.

درویش زاده در ادامه به راه اندازی ریل باس در مسیر خرمشهر به شلمچه اشاره کرد و افزود: این ریل باس آمادگی دارد در طول شبانه روز به صورت رفت و برگشتی سرویس دهی کرده و در هر مسیر ۵۰۰ نفر را جا به جا کند.

وی با بیان اینکه سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر زائر از طریق ریل باس از خرمشهر به شلمچه جا به جا شدند، قابلیت جا به جایی به وسیله این قطار در سال جاری را فراتر از این میزان علام کرد.

مدیرکل راه آهن جنوب با تاکید بر ادامه خدمات دهی به زوار تا زمان برگشت تمام زائران، از ۱۵ آبان به عنوان زمان احتمالی خدمات رسانی راه آهن به زائران در مرز شلمچه یاد کرد.