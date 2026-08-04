به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز سه شنبه در جریان بازدید از خط ریل شلمچه، مسیر خرمشهر به شلمچه را با ریلباس طی کرد. وی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خط ریلباس در مسیر خرمشهر به شلمچه از جمله امکاناتی است که برای نقل و انتقال زائران در نظر گرفته شده است.
استاندار خوزستان با بیان اینکه این امکانات امسال شکل کاملتری پیدا کرده است، تصریح کرد: تاکنون ۱۲۵ هزار زائر با ۲۱۰ رام قطار از خرمشهر به شلمچه و بالعکس منتقل شدهاند.
وی در ادامه به جزئیات فنی و افزایش ظرفیت اشاره کرد و گفت: مسئولین مربوطه برای اینکه بتوانند تعداد بیشتری زائر را منتقل کنند، دو قطار ریلباس را به یکدیگر متصل کردند که ظرفیت هر کدام از لحاظ تعداد صندلی ۳۳۶ نفر است و ظرفیت آنها با حالت ایستاده بهصورت کامل به ۶۵۰ نفر میرسد.
استاندار خوزستان با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران ادامه داد: با این اقدام، هنگامی که تعداد بسیاری مسافر وجود داشته باشد، در هر مرحله از انتقال که از شلمچه به خرمشهر صورت میگیرد، حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر منتقل میشوند که این امر شرایط ایمن و خوبی را برای مسافران رقم زده است.
موالیزاده ضمن قدردانی از مسئولان راهآهن که این فعالیت را بهصورت مستمر انجام دادهاند، اظهار داشت: از اول مرداد ماه کار شتاب بیشتری گرفته است و تعداد بیشتری مسافر بهصورت روزانه جابهجا میشوند که باید این امکان را توسعه دهیم.
وی در پایان بیان کرد: خدمترسانی با ریلباس در این مسیر بهصورت شبانهروزی و رایگان انجام میشود و وقفه در ایستگاهها تنها به میزان پیاده و سوار شدن مسافران خواهد بود.
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